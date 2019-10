TU SI QUE VALES 2019 | 1a PUNTATA Diretta e anticipazioni | occhi puntati su Belen!

Tú sí QUE VALES ritorna con Sabrina Ferilli : Sabrina Ferilli - Tú sí que vales 2019 Performer di ogni talento e parte del mondo tornano protagonisti nel sabato di Canale 5. Questa sera, in prima serata dalle 21.15, prenderà il via la nuova edizione di Tú sí que vales, con una novità: al posto di Iva Zanicchi, sulla poltrona del giudice che rappresenterà la giuria popolare, sempre formata da cento votanti presenti in studio, siederà quest’anno Sabrina Ferilli. Per il resto, squadra ...

Maria De Filippi verso un’altra prima serata dopo Tu si QUE vales : Maria De Filippi torna in prima serata su Canale5 con Adriano Celentano Maria De Filippi tornerà stasera con la nuova edizione di Tu si que vales, ma non è finita qui per una delle regine di Mediaset. La De Filippi sarà infatti ospite di Adriano Celentano nello show Adriano, da giovedì 7 novembre in prima serata su Canale5. dopo il flop di Adrian, il Molleggiato adesso fa sul serio, come ha scritto (e anticipato) il sempre informato Dagospia. ...

Tu Si QUE VALES 2019 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : TU SI QUE Vales 2019 dove vedere. Torna su Canale 5 il sabato sera dal 19 ottobre il talent show con una nuova edizione. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Tu Si Que Vales 2019 dove vedere le puntate in tv e replica Il programma Tu Si Que Vales 2018 andrà in onda il sabato in prima serata su Italia 1 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà ...

Guida Tv sabato 19 ottobre - debutta Tu Si QUE VALES su Canale 5 : Programmi tv di sabato 19 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Ulisse: il piacere della scoperta – Il Gattopardo Il romanzo della Sicilia Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×19 1a Tv + FBI 1×19 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 21:40 Le Ragazze Canale 5 ore 21:25 Tu si que Vales (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 Il compagno don Camillo Italia 1 ore 21:10 Cicogne in missione La7 ore 21:15 Little Murders by ...

Giulia Cavaglià insieme a un ex conduttore di Tu sì QUE VALES : è amore : Tu sì que vales: Giulia Cavaglià e Francesco Sole si sono fidanzati Giulia Cavaglià non è più single! Già da tempo si mormorava che tra l’ex tronista di Uomini e Donne e lo youtuber Francesco Sole ci fosse del tenero, ma i due hanno sempre smentito, affermando che tra loro c’era soltanto una sincera amicizia e niente di più. Nelle scorse ore però, sul profilo Instagram dell’ex conduttore di Tu sì que vales, Francesco ha ...

Tu sì QUE VALES 2019 : pronto il competitor di Belen e Maria De Filippi : Tu sì que vales 2019: Una vita per cantare sfida Maria De Filippi La stagione televisiva è nel pieno del suo svolgimento e già si cerca di capire quali saranno le future sfide degli ascolti che andranno a infiammare i palinsesti. Se Barbara d’Urso con il suo Live non riesce a essere il programma principe della domenica sera, anche Temptation Island Vip, quest’anno, non è riuscito ad avere i risultati sperati. Il programma che ...

Stefano De Martino : Belen lascia Tu Si QUE VALES e scappa da lui : Belen Rodriguez lascia Tu Si Que Vales dopo le registrazioni per Stefano De Martino Negli ultimi tre giorni sono state registrate le puntate di Tu Si Que Vales. La nuova edizione, per la precisione la sesta, salvo variazioni in palinsesto, dovrebbe iniziare sabato 28 settembre. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono dovuti separare per impegni professionali. L’ex ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi è impegnato con ...

Iva Zanicchi dopo Tu sì QUE VALES : “Vorrei fare Ora o mai più” : Iva Zanicchi su Ora o mai più con Amadeus: “Mi piacerebbe farlo” La stagione Tv è tornata dirompente che mai nonostante alcuni programmi di punta debbano ancora inziare (vedasi Uomini e Donne, Domenica In e Domenica Live). Tra questi vi è anche la nuova edizione di Tu sì que vales e di Ora o mai più. Cosa hanno in comune questi due programmi così diversi? Iva Zanicchi. Se lei è stata giudice popolare divertendosi molto con Maria De ...