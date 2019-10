Trono Over | Stefano nuova frecciatina a Pamela? E tira in ballo la De Lellis

Uomini e Donne - anticipazioni Trono Over : Ida Platano e Riccardo Guarnieri ci riprovano? : Giovedì 17 ottobre 2019, si è svolta la registrazione delle nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne che andranno in onda prossimamente su Canale 5.Già durante questa settimana, abbiamo visto un riavvicinamento tra Ida e Riccardo, con quest'ultimo che aveva letto pubblicamente una lettera con la quale aveva dichiarato di provare ancora qualche sentimento nei riguardi della sua ex compagna.prosegui la letturaUomini e Donne, anticipazioni ...

Uomini e Donne Trono Over - Gemma Galgani richiamata da Jean Pierre : 'Sei possessiva' : Giovedì 17 ottobre si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne da cui sono emersi degli aggiornamenti interessanti riguardanti il trono over e la situazione tra Gemma Galgani e Jean Pierre. La puntata andrà in onda prossimamente su Canale 5, ma grazie alle talpe de 'Il vicolo delle news' è già possibile sapere cosa sia successo. Anche in questo appuntamento la dama piemontese è scoppiata a piangere ma questa volta è stata richiamata ...

Trono Over - Ida Platano e Riccardo Gaurnieri lasciano Uomini e Donne : Colpo di scena durante le ultime registrazioni del Trono over: Ida Platano e Riccardo Gaurnieri hanno deciso di concedersi un’altra possibilità e hanno lasciato insieme Uomini e Donne. Un finale quasi inaspettato ha sorpreso gli spettatori delle registrazioni del dating show di Canale 5 avvenute nel corso del pomeriggio di ieri, 17 ottobre. Come si apprende da Ilvicolodellenews, Ida e Riccardo sono tornati ad occupare il centro degli studi ...

Trono Over - Armando Incarnato tuona : “Per Ida non ci sono più!” : Armando Incarnato furioso con Ida Platano: “E’ una donna finta!” Dire che Armando Incarnato è furente con Ida Platano è usare un eufemismo. Il cavaliere partenopeo si sente usato e ferito da lei dopo ciò che è successo nelle ultime puntate del Trono Over. Come ha confessato a Uomini e Donne Magazine, “Per Ida non ci sono più! Ida è una donna finta e ad oggi non provo nulla per lei. Sapeva dentro di sé di provare ancora ...

Registrazione Trono Over U&D del 17 ottobre : Guarnieri e la Platano escono insieme : La 'telenovela' dell'autunno 2019 potrebbe essere arrivata ieri 17 ottobre al suo capito conclusivo. Nella Registrazione del Trono Over di Uomini e donne, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono riusciti a stupire il pubblico presente in studio con un nuovo capovolgimento di fronte nella loro storia. Dopo avere dichiarato, la scorsa settimana, di non essere più innamorata del suo ex fidanzato, la Platano ha deciso di concedergli una ...

Anticipazioni Trono Over - Pamela e Enzo escono insieme dopo lacrime e scintille : Uomini e Donne Anticipazioni, Pamela Barretta e Enzo Capo litigano poi lasciano Pamela e Enzo sono usciti insieme da Uomini e Donne, ma le Anticipazioni del Trono Over nascondono lacrime e litigi. I due sembravano sul punto di interrompere tutto, a dire il vero, ma poi è arrivato il colpo di scena. Procediamo per gradi, […] L'articolo Anticipazioni Trono Over, Pamela e Enzo escono insieme dopo lacrime e scintille proviene da Gossip e Tv.

Trono Over - Riccardo si rivela su Ida : “Farò di tutto. Armando? Una ripicca” : Trono Over, Riccardo Guarnieri si confessa su Ida Platano: il cavaliere pronto a riconquistare la dama Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono di nuovo al centro della scena al Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere ha fatto un grande passo nei confronti della dama, che da tempo attendeva di avere una dimostrazione d’amore. […] L'articolo Trono Over, Riccardo si rivela su Ida: “Farò di tutto. Armando? Una ripicca” ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico : Pago e Serena Fanno Commuovere Tutti! : Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Giulia bacia con passione anche Alessandro. Il gesto di Giulio nei confronti di una nuova pretendente crea scalpore. Forte applauso in studio per Serena e Pago! Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Giulio Raselli presissimo da una nuova corteggiatrice tanto che le fa un regalo costosissimo. Il tronista bacia Giulia ed Irene! A Uomini e Donne Classico, Maria De Filippi ha dato il via ad una nuova ...

Trono Over - Leoluca e Paola sposi : confessione su madre morta - poi Gemma cade : Leoluca Campagna e Paola Plenty sposi: la cerimonia al Trono Over Leoluca Campagna e Paola Plenty si sono sposati e il matrimonio è stato mandando in onda nella puntata di oggi del Trono Over. Sapevamo già delle nozze ma finora erano pochissime le informazioni che avevamo sulla cerimonia, che – ricordiamolo – è stata officiata […] L'articolo Trono Over, Leoluca e Paola sposi: confessione su madre morta, poi Gemma cade proviene ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni oggi 16 ottobre : Paride vuole Veronica! - Trono Over - : UOMINI e DONNE torna in onda oggi, mercoledì 16 ottobre, con il Trono over: al centro della puntata la sfilata maschile che infiamma lo studio.