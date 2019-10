Treviso-Venezia Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Basket - 5a giornata serie A 2019-2020 : in programma Roma-Fortitudo - Virtus-Varese e il derby veneto Treviso-Venezia : Inizia domani (sabato 19 ottobre) la 5a giornata della serie A di Basket. In programma ben tre anticipi. Apre le danze, alle 19.00, al PalaDozza, una sfida tra due squadre storiche del nostro campionato, vale a dire la capolista Virtus Bologna, ancora imbattuta in stagione, dato che ha dominato in Eurocup anche questa settimana, contro la Openjobmetis Varese. Per l’occasione, inoltre, i lombardi dovrebbero ritrovare anche l’estone ...

Camere Commercio : a Treviso - Venezia e Padova la 28ma convention mondiale : Treviso, 15 ott. (Adnkronos) – Si terrà in Veneto, dal 26 al 29 ottobre, la 28a convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’Estero, organizzata da AssoCamerestero in collaborazione con Nuovo Centro Estero Veneto e con le Camere di Commercio di Treviso-Belluno, di Venezia Rovigo e di Padova. La convention – che per la prima volta quest’anno sarà itinerante su tre città – rappresenta un momento di ...

Boom sonico a Venezia e Treviso - grande paura a Jesolo - Burano e Cavallino : “le finestre sembravano rompersi” : Intorno alle 12:00 di stamattina un enorme boato ha scosso il Veneto, da Venezia e Treviso. In modo particolare a Jesolo, Burano e Cavallino il boato è stato fortissimo e ha fatto vibrare le finestre e i portoni delle abitazioni. In base alle prime testimonianze, si sarebbe trattato di un Boom sonico. Si tratta di un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono. Un boato sonico viaggia ...