Trasferta insidiosa a Verona | ballottaggio Andressa-Bonfantini | occhio a Glionna per le

(Di sabato 19 ottobre 2019) Roma –quella che si appresta ad affrontare la Roma di coach Betty Bavagnoli. Allo stadio Aldo Olivieri, contro il, calcio d’inizio fissato per le ore 15, allorquando le Capitoline faranno visita al campo delle Mastine per la quarta giornata di serie A. Giallorosse reduci dal largo successo ottenuto tra le mura amiche contro l’Empoli. Il 4-0 sulle toscane ha portato a 6 i punti collezionati fin qui, uno in più proprio rispetto alle avversarie di giornata. La squadra di Emiliano Bonazzoli, vecchia conoscenza del calcio maschile, non ha ancora fin qui conosciuto sconfitta: due pareggi e una vittoria raccolte in tre giornate, tra cui lo 0-0 inregistrato sul prato della Pink Bari durante lo scorso fine settimana. Allyson Swaby tornerà a far coppia con Di Criscio in mezzo alla difesa Per lain Veneto il tecnico romanista ...

