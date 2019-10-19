LegaSalvini : ++ DOMANI A ROMA LA MANIFESTAZIONE DELLA LEGA DI SALVINI ++ - VAIstradeanas : 17:03 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-10-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico Roma del 19-10-2019 ore 13:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 16 : 30 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELL’ANELLO ANCORA CODE IN USCITA DA Roma SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA DELLE VALLI DIREZIONE STADIO OLIMPICO MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 15 : 30 : LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA APPIA , REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SUL RESTO DELL’ANELLO ANCORA CODE IN USCITA DA Roma SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO ANULARE SULLA TANGENZIALE SI STA IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA TIBURTINA E VIA DELLE VALLI DIREZIONE STADIO OLIMPICO MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 14 : 30 : Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA GLI SVINCOLI DI VIA APPIA E VIA TUSCOLANA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ANTICA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI BRAVETTA. INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA DAVIDE SUPINO. MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 13 : 30 : Traffico INTENSO E RALLENTATO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA GLI SVINCOLI DI VIA APPIA E VIA TUSCOLANA. SU VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE DA VIA DEI PRATI FISCALI ALL’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ANTICA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI BRAVETTA. INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA CON RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA DAVIDE SUPINO. MANIFESTAZIONE FINO ALLE 19 IN ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 12 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN CANTIERE TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. SEMPRE PER LAVORI IL Traffico RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE. UL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DELLA VIA TUSCOLANA E LA VIA APPIA . MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 11 : 30 : RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA PER UN CANTIERE TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. SEMPRE PER LAVORI IL Traffico RALLENTA ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA TRA LA TANGENZIALE E L’AEROPORTO DELL’URBE. UL RACCORDO ANULARE IL Traffico RALLENTA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DELLA VIA TUSCOLANA E LA VIA APPIA . MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 10 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. DA SEGNALARE POI UN INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA DURAZZO NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 09 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE. DA SEGNALARE POI UN INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA DURAZZO NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 09 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA DURAZZO NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE DIVERSE LINEE ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 08 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA DURAZZO NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE DIVERSE LINEE ...
Traffico Roma del 19-10-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS. SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA IERI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI BALDO ...
Traffico Roma del 18-10-2019 ore 20 : 00 : ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA PER Roma SUD, FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA SETTEBAGNI E LO SVINCOLO A24 SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TI BURTINI E SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma SUL PERCORSO URBANO ...
Traffico Roma del 18-10-2019 ore 19 : 30 : INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA PER Roma SUD, FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA SETTEBAGNI E LO SVINCOLO A24 SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA ...
Traffico Roma del 18-10-2019 ore 19 : 00 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO PER INCIDENTE CODE SULLA NOMENTANA ALTEZZA VIA VAL BREMBANA, SEMPRE PER INCIDENTE FILE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI NEI PRESSI DI LUNGO TEVERE DELL’ACQUA ACETOSA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA FRANCESCO CARACCIOLO NEI PRESSI DI VIA PISANI E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA DAL ...
Traffico Roma del 18-10-2019 ore 18 : 30 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO PER INCIDENTE CODE SULLA NOMENTANA ALTEZZA VIA VAL BREMBANA, SEMPRE PER INCIDENTE FILE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI NEI PRESSI DI LUNGO TEVERE DELL’ACQUA ACETOSA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA FRANCESCO CARACCIOLO NEI PRESSI DI VIA PISANI E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA DAL ...