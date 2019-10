Traffico Roma del 19-10-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 08 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. DA SEGNALARE SOLO UN INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA ALL’ALTEZZA DI VIA DURAZZO NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE DIVERSE LINEE ...

Traffico Roma del 19-10-2019 ore 07 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MANIFESTAZIONE DALLE 13 ALLE 19 IN PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DALLE ORE 16 VERRA’ CHIUSA LA FERMATA DI SAN GIOVANNI DELLA LINEA A DELLA METROPOLITANA. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS. SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA AL VIA DA IERI LA CHIUSURA DELLA STAZIONE DI BALDO ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 20 : 00 : ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA PER Roma SUD, FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA SETTEBAGNI E LO SVINCOLO A24 SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TI BURTINI E SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma SUL PERCORSO URBANO ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 19 : 30 : INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA PER Roma SUD, FILE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA SETTEBAGNI E LO SVINCOLO A24 SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SVINCOLO A24, TUTTO VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 19 : 00 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO PER INCIDENTE CODE SULLA NOMENTANA ALTEZZA VIA VAL BREMBANA, SEMPRE PER INCIDENTE FILE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI NEI PRESSI DI LUNGO TEVERE DELL’ACQUA ACETOSA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA FRANCESCO CARACCIOLO NEI PRESSI DI VIA PISANI E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA DAL ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 18 : 30 : POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO PER INCIDENTE CODE SULLA NOMENTANA ALTEZZA VIA VAL BREMBANA, SEMPRE PER INCIDENTE FILE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI NEI PRESSI DI LUNGO TEVERE DELL’ACQUA ACETOSA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA FRANCESCO CARACCIOLO NEI PRESSI DI VIA PISANI E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLAMINIA DAL ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 18 : 00 : MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI IN QUESTE ORE SULLE STRDE DELLA CAPITALE E PROPRIO PER INCIDENTE CODE SULLA NOMENTANA ALTEZZA VIA VAL BREMBANA, SEMPRE PER INCIDENTI FILE SU VIA DEI CAMPI SPORTIVI ALTEZZA LUNGO TEVERE DELL’ACQUA ACETOSA INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO ANCHE SU VIA FRANCESCO CARACCIOLO NEI PRESSI DI VIA PISANI E IN VIA DELLE ALBIZZIE ALTEZZA DI VIALE DELLA PRIMAVERA RALLENTAMENTI MA PER Traffico INTENSO NELLE ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 17 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA PER Roma SUD. DISAGI AL Traffico ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA, E POI DI SEGUITO TRA LO SVINCOLO A24 E APPIA SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREZIONE STADIO DALLA ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 17 : 00 : SULLA VIA NOMENTNA CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA SPADUCCI NELLE DUE DIREZIONI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’USCITA PER Roma SUD. DISAGI AL Traffico ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, FILE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, TRA SETTEBAGNI E TIBURTINA, QUI ANCHE PER INCIDENTE, E POI DI SEGUITO TRA LO SVINCOLO A24 E APPIA SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 16 : 30 : A NORD DI Roma FILE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA ALTEZZA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREZIONE STADIO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SALARIA CODE VERSO Roma CENTRO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN CENTRO PER INCIDENTE CODE SUL LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 15 : 30 : A NORD DI Roma FILE PER Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA ALTEZZA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 TUTTO VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREZIONE STADIO TRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E SALARIA CODE VERSO Roma CENTRO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN CENTRO PER INCIDENTE CODE SUL LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 14 : 30 : SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI VIA PARETO E SEMPRE PER INCIDENTE E’ ANCORA DIFFICILE LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA NEI PRESSI DI PIAZZA BELLI INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PONTE GARIBALDI ALTEZZA LUNGOTEVERE DEI PIERLEONI FILE PER Traffico SUL LUNGOTEVERE TRA PONTE CAVOUR E PONTE GARIBALDI VERSO PONTE TESTACCIO RALLENTAMENTI MA DOVUTI AL Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 13 : 30 : SUL LUNGOTEVERE DEGLI ANGUILLARA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA PIAZZA BELLI INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE A NORD DELLA CAPITALE SU VIA MONTE GIBERTO ALL’INCORCIO CON VIA SERRAPETRONA RALLENTENTAMENTI PER UN VEICOLO FERMO ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO SAN GIOVANNI ALTRI RALLENTAMENTI MA DOVUTI AL Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ...

Traffico Roma del 18-10-2019 ore 12 : 30 : NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO; LUNGHE CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE DI GUIDONIA. SI TRATTA DI UN INCIDENTE. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA, APPIA E RomaNINA. CI SONO CODE SULLA Roma FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON E L’USCITA PER VIA DELLA MAGLIANA. LA CAUSA UN INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ. INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI NEI PRESSI DELL’OSPEDALE GEMELLI. CI SONO ...