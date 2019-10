Tokyo:no coalizione Usa per navi in M.O

Il governo giapponese ha annunciato di non aderire a unadegli Usa per proteggere lecommerciali in Medio Oriente, ma si prepara a inviare le proprie forze per garantire la spedizione sicura di petrolio in Giappone. "Pace e stabilità in Medio Oriente sono estremamente importanti per la società internazionale,incluso il Giappone"-dicono fonti di governo- "abbiamo deciso di perseguire le nostre autonomamente". Il fabbisogno del Giappone dipende molto dall'import di petrolio, perciò ha mantenuto legami amichevoli con l'Iran.(Di sabato 19 ottobre 2019)