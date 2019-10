Terremoto ultime notizie | scossa in Emilia la terra trema in provincia di Ferrara

Terremoto oggi a Borgo Val di Taro M 2.3/ Ingv ultime scosse - sisma in quel di Parma : Terremoto oggi a Borgo Val di Taro M 2.3, Ingv ultime scosse : un sisma si è verificato stamane in provincia di Parma , tutti i dettagli

Terremoto - le scosse delle ultime 24 ore tra Italia e Albania : grande paura da Nord a Sud : Torna la paura in gran parte d’Italia per il Terremoto, a causa delle forti scosse che si stanno verificando in queste ore. Il forte Terremoto di ieri pomeriggio (16:04) in Albania (magnitudo 5.6) è stato avvertito in gran parte d’Italia, e soprattutto in Puglia dove ha provocato molta paura su tutta la Regione. Altre repliche (anche di magnitudo superiore a 5) hanno interessato l’Albania, con epicentro a Durazzo dove la ...