Terremoto | scossa di 3 01 al largo di Siracusa | «Sisma sentito in tutta la provincia»

Siracusa - scossa di Terremoto nella notte : Luca Sablone Il sisma è stato avvertito anche in altri Comuni limitrofi: gente in strada dopo aver chiamato forze dell'ordine e vigili del fuoco Una scossa di terremoto verso le ore 3.00 di questa notte, tra venerdì 18 e sabato 19 ottobre, ha svegliato la popolazione in provincia di Siracusa. Stando a quanto appreso e riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il magnitudo è stata di 3.1, a circa 12 chilometri ...

Terremoto Sicilia : scossa avvertita nel Siracusano - gente in strada [DATI e MAPPE] : Un Terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto lungo la Costa Siracusana alle 03:03:56 di oggi, sabato 19 ottobre, ad una profondità di 29 km. L’epicentro è stato localizzato in mare, a 12 chilometri da Siracusa come registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato avvertito nel capoluogo ed in alcuni Comuni della provincia. Diversi residenti sono scesi in strada, dopo aver chiamato le forze ...

Terremoto ultime notizie - scossa in Emilia la terra trema in provincia di Ferrara : Una nuova scossa di Terremoto è stata segnalata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La scossa, di magnitudo 2,2, di lieve entità è stata registrata con un epicentro a 10 chilometri circa da Ferrara. L’evento sismico è avvenuto alle ore 5,25 di oggi. Vista l’entità lieve della scossa non sono stati registrati danni né a cose né a persone. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia di Ferrara in ...

Terremoto Stati Uniti : forte scossa in Alaska [MAPPE e DATI] : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Alaska, negli Stati Uniti . La scossa, di magnitudo 5.2, si è verificata nella regione Nord-Est dell’Alaska. L’epicentro è stato localizzato in prossimità del Koyukuk National Wildlife Refuge, mentre l’ipocentro a soli 0.1 Km di profondità. La scossa è avvenuta alle 05:08 ora locale, le 15:08 ora italiana. L'articolo Terremoto Stati Uniti: forte scossa in Alaska [MAPPE ...

Terremoto a Catania - nella notte scossa di magnitudo 3.3 alle pendici dell’Etna : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3:06 della notte nella provincia di Catania, alle pendici orientali dell'Etna. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea. Non si segnalano danni.Continua a leggere

Arezzo - scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 : Un sisma di magnitudo 2.6 è stato avvertito nella mattinata in provincia di Arezzo, in Toscana. La scossa, avvenuta alle 9.20, è stata confermata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'epicentro è stato registrato ad una profondità di 8 chilometri. Al momento non sono stati segnalati feriti o edifici danneggiati.

