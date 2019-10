Terremoto | giornata della prevenzione sismica | ingegneri architetti e geologi in piazza

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019)esperti in rischio sismico inper sensibilizzare la cittadinanza sul temae fornire informazioni su come migliorare la sicurezza delle case grazie ai contributi statali. Domenica 20 ottobre l’Ordine degli, l’Ordine deglippcProvincia di Perugia e l’Ordine deiRegione Umbria, con i propri professionisti, saranno presenti nelle principali piazzeprovincia di Perugia, per spiegare in modo chiaro ai cittadini il significato di rischio sismico, le variabili che possono incidere sulla sicurezza di un edificio e le agevolazioni finanziarie (sisma bonus ed eco bonus), messe a disposizione dallo Stato per aumentare la sicurezzapropria abitazione a spese quasi zero. L’appuntamento è a Perugia inItalia, a Città di Castello inGiacomo ...

dinosaurantonio : RT @OGS_IT: #terremoto Oggi è la giornata internazionale dello #ShakeOut - Alle 10.17 unitevi alla più grande esercitazione antisismica. Sa… - Anpasnazionale : RT @OGS_IT: #terremoto Oggi è la giornata internazionale dello #ShakeOut - Alle 10.17 unitevi alla più grande esercitazione antisismica. Sa… - immaginario_IS : RT @OGS_IT: #terremoto Oggi è la giornata internazionale dello #ShakeOut - Alle 10.17 unitevi alla più grande esercitazione antisismica. Sa… -