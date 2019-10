Terremoto di magnitudo 3 1 nella costa di Siracusa

Terremoto a Catania - nella notte scossa di magnitudo 3.3 alle pendici dell’Etna : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 3:06 della notte nella provincia di Catania, alle pendici orientali dell'Etna. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea. Non si segnalano danni.Continua a leggere

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 2.6 scuote la provincia di Arezzo : Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a Ripa dell'Olmo, in provincia di Arezzo, dove il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Tanta paura ma nessun danno a cose o persone: "Sentito benissimo preceduto da boato un tonfo sussultorio".

Forte Terremoto di magnitudo 3.9 a Crotone : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto oggi alle ore 13,54 nella zona Costa Ionica Crotonese.12 chilometri da Crotone

California - forte Terremoto a San Francisco - magnitudo 4.5 : avvertito anche a Oakland e San Jose : Il National Geological Service ha riferito che il sisma ha avuto origine a una profondità di 14 chilometri nella regione di Pleasant Hill, a est della baia di San Francisco. Al momento le autorità locali non segnalano danni o feriti.

Trema la Sicilia - scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 : Continua a Tremare la Sicilia. Un altro terremoto è stato registrato dai sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 3.8 ed è stato registrato dal centro dell’Ingv a largo delle isole Eolie alle 22.42 di ieri notte. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 297 km di profondità ed epicentro 91 km a nordovest di Messina. Per effetto ...

Terremoto in Indonesia - scossa magnitudo 6.2 : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in Indonesia alle 22:23:55 UTC (00:23:55 ora italiana, 05:23:55 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si ha notizia al momento di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Indonesia, scossa magnitudo 6.2 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto di magnitudo 3.1 in provincia dell'Aquila : È stata avvertita dalla popolazione nella zona ovest dell'Aquila, il Terremoto di magnitudo 3.1 registrato alle 14.29 di sbato 12 ottobre, con epicentro 2 km a sud di Capitignano (L'Aquila), comune del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, a una profondità di 11 km. Scossa avvertita fino al confine laziale Il sisma è stato avvertito dalla popolazione anche nella vicina Montereale (L'Aquila), ai confini ...

