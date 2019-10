Terremoto Centro Italia | Conte | “Decreto legge per l’Umbria | accelerare la ricostruzione”

Terremoto avvertito in provincia di Catania - epicentro alle pendici dell’Etna [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a un km nord da Milo (Catania) alle 03:06:07, ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato nell’area delle pendici orientali dell’Etna, dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto avvertito in provincia di Catania, epicentro alle pendici dell’Etna [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

"La manovra è stata approvata salvo intese, quindi ci sono aspetti su cui possiamo sicuramente ragionare, ma nel Cdm previsto lunedì stiamo lavorando a un decreto legge sul Terremoto, perché dobbiamo accelerare le procedure di ricostruzione": lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo rispondendo ad una domanda sulle parole di Di Maio. "Stiamo lavorando – ha proseguito Conte – e confido che ...

Almeno 4 morti e 30 feriti: è il bilancio del Terremoto magnitudo 6.3 che ha colpito ieri alle 19:37 ora locale (le 13:37 in Italia) l'isola di Mindanao, nelle Filippine. Diverse le frane e gli edifici crollati. Le Filippine si trovano sulla cosiddetta cintura di fuoco del Pacifico, dove sono presenti placche tettoniche fonte di frequenti attività sismiche e vulcaniche.

Scossa avvertita alle 13:54 nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese ad una profondità di 9 km.

E' stata avvertita alle 13:54 una Scossa di terremoto nella provincia di Crotone. Numerose le segnalazioni dai residenti. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.7 rilevato sulla Costa Ionica Crotonese (Crotone) ad una profondità di 9 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Due scosse di Terremoto si sono verificata stamane nell'Italia centrale, al confine fra Lazio e Umbria. La prima scossa, alle ore 08.28, ha avuto magnitudo 2.5 sulla scala Richter e si è verificata...

TERREMOTO OGGI, 12 ottobre 2019, a L'AQUILA: la scossa di magnitudo 3.1 sulla scala Richter si è verificata alle ore 14:29.

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 14.29. L'epiCentro è stato localizzato a Capitignano, in provincia di L'Aquila, mentre l'ipoCentro a soli 11.2 Km di profondità.

Terremoto oggi Bari, M 2.2 Ingv ultime scosse: l'epicentro è stato rilevato nel mar Adriatico della Puglia, poco dopo la mezzanotte

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata nella costa: l'epicentro è stato localizzato tra Milazzo e Lipari, mentre l'ipocentro a 197 Km di profondità. Il sisma è avvenuto alle ore 16:11.

La Provincia di Ascoli Piceno, accogliendo le richieste dei Comuni e delle popolazioni di Acqusanta Terme ed Arquata del Tronto, nei prossimi giorni riaprirà in anticipo una serie di strade provinciali chiuse a causa del Terremoto. Si tratta in particolare della provinciale Tallacano nel Comune di Acquasanta Terme e delle strade provinciali Colle e Trisungo-Tufo nel Comune di Arquata del Tronto, nelle quali l'Anas ha effettuato una serie ...

Una Scossa di terremoto è stata avvertita in Calabria, in provincia di Catanzaro, pochi minuti fa. L'evento è stato di magnitudo ML 4.0 ed è avvenuto a 2 km NW Caraffa di Catanzaro, alle 08:11:32, ad una profondità di 27 km. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione del Catanzarese e del Cosentino. Gli istituti scolastici, in via precauzionale, sono stati evacuati, anche perché la Scossa ha suscitato molta paura. Dalle prime ...

TERREMOTO di magnitudo 2.2 OGGI a NAPOLI, Ingv ultime scosse: si è trattato di un sisma molto superficiale, visto che l'ipocentro è stato di soli 2 km