Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019)non è riuscito nell’impresa di sconfiggere Stannelle semifinali del Torneo ATP 250 di Anversa, l’altoatesino ha provato a contrastare il fortissimo svizzero sul cemento belga ma gli è mancato quel pizzico di esperienza per tenere botta contro un veterano del circuito. Il 18enne termina qui la propria avventuraessere entrato nel tabellone principale con una wild card e aver regalato grandissime emozioni eliminando due top player come il francese Gael Monfils e lo statunitense Frances Tiafoe. Oggi l’azzurro ha faticato a esprimersi al meglio ma può ritenersi ampiamente soddisfatto per il gioco espresso nel corso di questa settimana, ha fatto capire ancora una volta di avere grandissimo talento e di potersi fare largo a livello internazionale anche se naturalmente deve crescere ancora molto.ha sfiorato l’ingresso nella ...

OA_Sport : Tennis, la nuova classifica di Jannik Sinner dopo la sconfitta con Wawrinka: a ridosso della top-100 nel ranking ATP - pierbergonzi : RT @rtl1025: ???? Spazio sport tra calcio, motogp e tennis. Da oggi in edicola con la @Gazzetta_it la nuova versione di #Sportweek. Ce ne pa… - rtl1025 : ???? Spazio sport tra calcio, motogp e tennis. Da oggi in edicola con la @Gazzetta_it la nuova versione di… -