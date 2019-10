Tennis | ATP Stoccolma 2019 | prima finale per Shapovalov | ora sfida a Krajinovic

Tennis - ATP 250 Mosca 2019 : Andreas Seppi esce in semifinale - Adrian Mannarino lo batte in due set : Si conclude in semifinale, come un anno fa e contro lo stesso avversario, la corsa di Andreas Seppi al torneo ATP 250 di Mosca. A volare in finale della Kremlin Cup, infatti, è il francese Adrian Mannarino, che vince in maniera convincente con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 15 minuti e si qualifica per il nono ultimo atto della sua carriera (nei precedenti otto ha ottenuto una sola vittoria). Il nativo di Soisy-sour-Montmorency ...

Tennis - ATP 500 Basile 2019 : sorteggiato il tabellone. Fognini verso la sfida con Tsitsipas - ci sono Federer e Bautista Agut : È stato sorteggiato il tabellone del Torneo ATP 500 di Basilea che andrà in scena dal 21 al 27 ottobre sul cemento indoor della località svizzera, si tratta di un appuntamento cruciale per la corsa verso la qualificazione alle ATP Finals. Matteo Berrettini sarà impegnato a Vienna e osserverà da vicino i risultati di due diretti avversari per l’accesso all’atto conclusivo della stagione: lo spagnolo Roberto Bautista Agut e Fabio ...

Tennis - ATP 500 Vienna 2019 : sorteggiato il tabellone. Berrettini pesca Edmund - Sinner e Sonego con due qualificati - subito Thiem-Tsonga : E’ stato sorteggiato quest’oggi il tabellone principale del torneo ATP 500 di Vienna, che assieme a quello di Basilea sarà l’ultimo del 2019 prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy e delle ATP Finals. Proprio questo è l’obiettivo di diversi tra coloro che prendono parte a questo torneo, che ha nella testa di serie numero 1 il padrone di casa Dominic Thiem, subito atteso da un difficile impegno con il francese Jo-Wilfried ...

Tennis - la nuova classifica di Jannik Sinner dopo la sconfitta con Wawrinka : a ridosso della top-100 nel ranking ATP : Jannik Sinner non è riuscito nell’impresa di sconfiggere Stan Wawrinka nelle semifinali del Torneo ATP 250 di Anversa, l’altoatesino ha provato a contrastare il fortissimo svizzero sul cemento belga ma gli è mancato quel pizzico di esperienza per tenere botta contro un veterano del circuito. Il 18enne termina qui la propria avventura dopo essere entrato nel tabellone principale con una wild card e aver regalato grandissime emozioni ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Sinner sfida Wawrinka - a caccia della finale e di nuovi record : Nel mese di dicembre del 2018 Jannik Sinner era n.770 del mondo. A quasi un anno di distanza l’azzurrino del Tennis sta vivendo un sogno ad Anversa (Belgio), avendo conquistato le semifinali nel circuito ATP, essendo il più giovane italiano a fregiarsi di un traguardo del genere: 18 anni e 2 mesi per Jannik, migliorando quanto seppe fare Diego Nargiso nel 1988 a 18 anni e 5 mesi. Storie di numeri e di statistiche perché la top-100 è lì e ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : si ripete la sfida degli US Open tra Wawrinka e Sinner - Murray-Humbert l’altra semifinale : Nelle semifinali dell’ATP 250 indoor di Anversa si ripeterà la sfida tra Jannik Sinner e Stan Wawrinka che c’è già stata al primo turno degli ultimi US Open. Oggi lo svizzero testa di serie numero 4 ha sconfitto in tre set in due ore e 17 minuti il francese Gilles Simon e ora giocherà contro il 18enne altoatesino di Sesto Pusteria che ha battuto poco meno di due mesi fa in quattro set a Flushing Meadows. l’altra semifinale si giocherà invece tra ...

Tennis - ATP Stoccolma 2019 : semifinali Sugita-Shapovalov e Krajinovic-Carreno Busta : A Stoccolma giornata dedicata alla disputa dei quarti di finale dell’ATP 250 indoor della capitale svedese. Nella semifinale della parte bassa del tabellone si affronteranno il serbo Filip Krajinovic, che ha battuto in due set il giapponese Yoshihito Nishioka, e lo spagnolo Pablo Carreno Busta, testa di serie numero 6, che ha perso il primo set prima di vincere gli altri due contro lo statunitense Sam Querrey. Nell’altra si troveranno di fronte ...

Tennis - ATP 250 Mosca 2019 : i risultati di venerdì 18 ottobre. Cilic avanti col brivido - ok Rublev. Seppi elimina Lajovic - trova Mannarino : Si allinea alle semifinali il tabellone dell’ATP 250 di Mosca, e lo fa con un mix di conferme, brividi, sorprese, ritorni e rivincite che rende questo weekend molto intenso, particolare e piacevole da seguire. Per i colori italiani, innanzitutto, è il giorno di un grande Andreas Seppi, che elimina il russo Karen Khachanov, numero 2 del seeding e 9 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Si tratta della sua decima vittoria contro un top ...

ATP Anversa – Murray in semifinale : il Tennista scozzese supera Marius Copil al terzo set : Andy Murray accede alla semifinale dell’ATP di Anversa: il tennista scozzese supera il romeno Marius Copil al terzo set Dopo 2 ore e 38 minuti di match Andy Murray accede alla semifinale dell’ATP di Anversa. Il tennista scozzese, attuale numero 243 al mondo in seguito al ritorno dal lungo infortunio all’anca, è riuscito a superare in tre set il romeno Marius Copil. Murray si è imposto con il punteggio di 6-3 / 6-7 (7-9) / 6-4.L'articolo ...

Tennis - ATP 250 Mosca 2019 : un fantastico Andreas Seppi vola in semifinale! Karen Khachanov battuto in tre set : Splendida vittoria di Andreas Seppi nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Mosca. Il bolzanino, che vinse la Kremlin Cup nel 2012, torna in semifinale per la quarta volta (seconda consecutiva) nella capitale russa battendo in rimonta il numero 2 del tabellone, il russo Karen Khachanov, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3. Una prova di altissimo valore, quella di Seppi, che dimostra come a 35 anni sia ancora perfettamente in grado di far capire ...

Tennis : Jannik Sinner è il più giovane italiano a raggiungere una semifinale ATP nella storia : Continua a essere il ragazzo dei primati, Jannik Sinner, che ne aggiorna in continuazione per ogni passo che fa nel circuito ATP. Con la vittoria di oggi ai quarti dell’ATP di Anversa, infatti, il diciottenne di San Candido diventa il più giovane italiano della storia a raggiungere una semifinale in un torneo del circuito maggiore. Con i suoi 18 anni e 2 mesi, infatti, supera il primato di Diego Nargiso, che nel 1988 (quando ancora ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner inarrestabile! Batte anche Frances Tiafoe e conquista la sua prima semifinale : Jannik Sinner non si ferma più! Il 18enne altoatesino ha conquistato ad Anversa la sua prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Decisiva la vittoria contro l’americano Frances Tiafoe, numero 53 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un successo che permette all’altoatesino di entrare virtualmente tra i primi cento del mondo, anche se per la certezza di essere ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Jannik Sinner riceve una wild card e sarà al via del torneo austriaco : Jannik Sinner è finito al centro della scena per aver sconfitto il n.13 del mondo Gael Monfils negli ottavi di finale dell’ATP di Anversa (Belgio). L’azzurrino ha espresso un gioco scintillante e, da questo punto di vista, la wild card ricevuta è stata sfruttata come meglio non si sperava. Oggi, il 18enne della Provincia di Bolzano se la vedrà contro lo statunitense Frances Tiafoe e le difficoltà saranno anche in questo caso ...