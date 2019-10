Tennis | ATP Anversa 2019 | Sinner sfida Wawrinka | a caccia della finale e di nuovi record

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) Nel mese di dicembre del 2018 Jannikera n.770 del mondo. A quasi un anno di distanza l’azzurrino delsta vivendo un sogno ad(Belgio), avendo conquistato le semifinali nel circuito ATP, essendo il più giovane italiano a fregiarsi di un traguardo del genere: 18 anni e 2 mesi per Jannik, migliorando quanto seppe fare Diego Nargiso nel 1988 a 18 anni e 5 mesi. Storie di numeri e di statistiche perché la top-100 è lì e se oggi si dovesse fare l’impresa sarebbe in cassaforte. Non sarà facile perché l’avversario è un certo Stan, qualcuno che può vantare in carriera successi nei tornei del Grande Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016). Non si parla di certo dell’ultimo arrivato, anche se i problemi fisici lo hanno fatto scendere in classifica generale (attualmente n.18). Tuttavia, Stan conserva una potenza nei ...

SuperTennisTv : ?? Jannik spaziale! ?? Sinner centra per la prima volta i quarti di un torneo #ATP superando Monfils per 6-3 6-2! ??… - SuperTennisTv : Ingresso nella top 100 ? Prima semifinale #ATP in carriera ? ??Jannik #Sinner esplosivo ad Anversa: 6-4 3-6 6-3 a… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? #Atp #Anversa, Jannik #Sinner è in semifinale ? Battuto Frances #Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3 ???? Il 1… -