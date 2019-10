Taekwondo | Greece Open 2019 | tre italiani sul podio tra gli juniores Secondo posto per

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) Tresalgono sultra glialdi, torneo internazionale di categoria G1 che si sta svolgendo a Calcide (Grecia). Il migliore risultato viene centrato da Federico Giunta, che chiude alnei -51 kg. L’atleta della Tiger’s Den Barcellona ha sconfitto in successione i greci Grigorios Adamidis per 38-35, Nikolaos Dikmanis per 19-18 e Dimitrios Triantafyllou per 28-20, approdando così in finale. Qui Giunta si è però dovuto arrendere 26-3 al padrone di casa Ioannis Prapas. Si piazzano invece al terzoValentino Maglione nei -68 kg e Luigi Della Pia nei -78 kg. I due rappresentanti della Squadra Mediterranea sono stati sconfitti in semifinale rispettivamente da Theofanis Xanthakos per 17-16 e Vyronas Leka per 33-13. In precedenza Maglione aveva superato 23-6 Konstantinos Kolokythas, 18-3 Georgios Myrelis e 24-15 Orestis ...

