Sulla manovra ancora nessun accordo | ' Necessario Consiglio dei Ministri' secondo Di Maio

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 19 ottobre 2019) Laelaborata e resa nota dopo una lunga notte di discussione continua a far discutere il governo, che non trova unsulle principali novità introdotte: limite di uso dei contanti, incentivi ai Pos, Quota 100, aumenti tasse. Quello che sembrava essere un veroprogrammatico si è rivelato invece unprovvisorio "salvo intese", come specificato nel testo della stessa. Ora sta ai protagonisti politici trovare una quadra per far diventare definitive tutte le modifiche fin qui enunciate. Il Presidente delGiuseppe Conte, raggiunto a Bruxelles dai rumori di palazzo, è contrario ad ulteriori rimaneggiamenti: "Laè già impostata, si possono solo fare verifiche tecniche", ha detto, tentando in questo modo di bloccare ogni tentativo di cambiare la direzione imposta in questi giorni. "Quota 100 è un pilastro" ha continuato il premier, ponendo ...

LegaSalvini : ++ IN ARRIVO LA MANOVRA DRACULA ++ TASSE SULLA SCUOLA GUIDA, SULLA PLASTICA, SULLE PARTITE IVA, SUL DIESEL... IL G… - NicolaPorro : #Conte: “È una #manovra forte che guarda al futuro”. Come fai a non perdere la calma?! Confindustria, in ginocchio… - NicolaPorro : Volete un giudizio politico sulla #manovra? Semplice: fa schifo! Del resto non sanno cosa voglia dire campare a for… -