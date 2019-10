Su Twitter si discute poco dei curdi assediati in Siria Ma c' è un motivo

Fonte : agi

(Di sabato 19 ottobre 2019) L'offensiva turca nel nord dellacontro iha prodotto nell'ultima settimana tanta partecipazione su, con un volume complessivo di oltre 28 mila tweet, destinato a crescere con l'evolvere delle operazioni nelle prossime ore. Sentiment prevalentemente negativo al 75%. Vicenda complessa e articolata, con diversi player internazionali coinvolti, in un'area del pianeta storicamente e militarmente “calda”. In rete si commenta e si condivide con quasi 100 mila retweet ma il tasso di interazione tra utenti è molto basso (0,60%) rispetto alla media: si tratta di un tema che concentra l'audience su un fronte prevalentemente contrario alla guerra, nettamente ostile al conflitto; gli utenti rilanciano vicendevolmente i contenuti (l'alto numero di retweet lo conferma) ma non ritengono necessario ingaggiare conversazioni, attestandosi la maggior ...

