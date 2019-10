Sportello | che fatica | un bonus anti-stress ai comunali di Roma

Rambo – Last Blood - se pensavate che a 73 anni Sylvester Stallone si presentasse allo Sportello delle poste a ritirare la pensione vi sbagliavate di grosso : L’ennesimo ritorno di John Rambo è puro horror. Se pensavate che a 73 anni Sylvester Stallone si presentasse allo sportello delle poste a ritirare la pensione vi sbagliavate di grosso. Rambo – Last Blood, l’attesa riapparizione del soldato antieroe reduce del Vietnam (il primo inatteso, violento capitolo antisistema fu proprio First Blood/Rambo nel 1982), è tutto fuorché un film nostalgico o sulla vecchiaia. Adrian Grunberg (uno che arriva dai ...