Sorpreso mentre ruba un dentifricio | muore d' infarto davanti alla polizia

Sorpreso mentre tenta di entrare con seghetto in abitazione : arrestato : Roma – Nella notte, i Carabinieri della Stazione Roma Citta’ Giardino hanno Sorpreso un ‘topo d’appartamento’ che stava per entrare in casa di una donna di 56 anni in via Col di Lana. L’uomo, un cittadino romeno di 51 anni, con precedenti, e’ stato Sorpreso mentre, ‘armato’ di un seghetto e un tondino in ferro, stava forzando la finestra dell’abitazione. La sua ‘opera’ ...