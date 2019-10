Sergio Volpini | Sono ancora l' Ottusangolo

Grande Fratello - la confessione di Sergio Volpini protagonista della prima edizione : “Morirò da Ottusangolo”. A parlare così è Sergio Volpini, ex protagonista del Grande Fratello 1, conosciuto da tutti come l’Ottusangolo. Erano gli anni Duemila quando il reality olandese sbarcò in Italia cambiando per sempre il mondo della tv. Una rivoluzione a cui parteciparono dieci ragazzi “comuni” ignari che avrebbero fatto la storia del piccolo schermo. Da allora sono trascorsi quasi vent’anni, ma nessuno ...

Grande Fratello - Sergio Volpini : "Le ho provate tutte per farmi dimenticare come Ottusangolo ma non c'è niente da fare" : Sergio Volpini, uno dei concorrenti del primo storico Grande Fratello, è intervenuto durante una lezione tenutasi all'Università Cattolica di Milano, organizzata in occasione dei vent'anni del format Big Brother che esordì nei Paesi Bassi, appunto, nell'ormai lontano 1999.Sergio, noto anche come Ottusangolo, il soprannome affibbiatogli dalla Gialappa's Band durante la prima edizione di Mai Dire Grande Fratello, ha raccontato, con un velo di ...

