SCUOLA Docenti assenteisti | il duromollismo non è la cura

Concorso SCUOLA e Pas : due percorsi per docenti con servizio e senza - riforma ad aprile : Il nuovo Ministro dell'Istruzione sta già lavorando al decreto scuola che prevede il bando di un Concorso straordinario che consentirà ai docenti con tre anni di servizio nella scuola statale di stabilizzarsi, previo superamento di una prova scritta ed una orale. Ma gli insegnanti che non hanno tre anni di servizio nella scuola paritaria e coloro che non supereranno le prove che possibilità avranno? Il Concorso ordinario non è stato ancora ...

SCUOLA : Salvini - ‘a fianco di docenti condannati a precarietà’ : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – “Pronti a scendere in piazza a difendere le decine di migliaia di insegnanti che questo governo condanna alla precarietà a vita. Fioramonti si dimetta: il suo decreto è l’ennesimo tradimento dei grilini”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini. L'articolo Scuola: Salvini, ‘a fianco di docenti condannati a precarietà’ sembra essere il primo su Meteo Web.

SCUOLA - via libera in Cdm al decreto sui precari : concorso per assumere 24mila docenti : Dal concorso straordinario per 24mila docenti precari fino allo stop delle impronte per i presidi. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al decreto sulla Scuola dopo l’intesa raggiunta dal ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti il primo ottobre con i sindacati, che parlano di “patti rispettati” anche sul concorso per i Dsga (i direttori dei servizi generali). Con il Dl, inoltre, viene sancito lo stop delle impronte per i ...

Sciopero SCUOLA : docenti e Ata dei sindacati di base protestano venerdì 25 ottobre : In data venerdì 25 ottobre 2019 andrà in scena uno Sciopero generale e tra le categorie interessate ci sarà anche il personale scolastico. Su tutto il territorio nazionale assisteremo ad una protesta di docenti e ATA, che incroceranno le braccia affinché venga abolito il precariato in tutto il comparto della scuola; inoltre, si sciopererà per avere un aumento delle retribuzioni. A proclamare questo Sciopero è stato il sindacato CUB, a cui si ...

Concorso Docenti SCUOLA 2020 - ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente : Il Concorso Scuola Docenti 2019 slitterà al 2020, complice anche il recente cambio di governo che ora vede i 5 Stelle alleati con il PD, il bando che doveva essere pubblicato nel corso del 2019 slitterà a fine anno con l’immissione in ruolo dei Docenti vincitori di Concorso solo nel 2020. Concorso Docenti Scuola 2020, ecco le novità in arrivo per chi vuole diventare docente Le novità arrivano anche dalla recente nota di aggiornamento del ...

SCUOLA - intesa sul concorso per i precari. Cattedra per 24mila docenti : L'intesa siglata tra sindacati e Miur a Viale Trastevere prevede un concorso straordinario abilitante con una prova a test a risposta chiusa finale: almeno i primi 24.000 classificati saranno assunti

SCUOLA - oltre 10mila gli studenti scelgono un periodo all’estero : +38% rispetto al 2016. Usa e Spagna mete preferite. Docenti contrari : Sempre più scuole mandano i propri studenti oltreconfine. I ragazzi delle superiori che hanno frequentato almeno tre mesi all’estero nell’anno scolastico 2018-2019 hanno raggiunto quota 10.200. Un record se si considera l’aumento del 38% rispetto al 2016, ma soprattutto del 191% sul 2009. Lo rivelano i dati dell’XI Rapporto dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità ...

Buona SCUOLA - la legge non parla chiaro sulla mobilità dei docenti. A quando una soluzione definitiva? : di Angelo Maurilio Tuozzo* Tramite la nota legge n° 107/2015 (definita de “La Buona scuola”) si è assistito all’assunzione a tempo indeterminato di circa 100mila docenti; ciò a seguito di un piano straordinario di assunzioni previsto dall’articolo 1 comma 95 della stessa legge. I lavoratori assunti sono in parte inseriti nelle graduatorie di merito, ovverosia docenti che – pur avendo superato le prove concorsuali – non risultavano ...

SCUOLA - il ministro Fioramonti smonta il bonus docenti. E io da prof tiro un sospiro di sollievo : La legge 107/15 (la sedicente “Buona Scuola”) al comma 126 evidenzia che, per la valorizzazione del merito del personale docente, a decorrere dall’anno 2016 venga costituito presso il Miur un apposito fondo del valore di 200 milioni di euro, rinnovato di anno in anno: l’ennesima situazione in cui le scuole sono state chiamate ad esercitare il bricolage della resistenza, in assenza di specifiche e coese politiche di opposizione – mai ...

Sciopero SCUOLA 27 settembre : protestano docenti e personale Ata - lezioni a rischio : In data venerdì 27 settembre 2019, contemporaneamente allo Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, andrà in scena lo Sciopero del comparto scuola. La comunicazione è stata riportata anche dal MIUR attraverso una nota ministeriale alcuni giorni fa. Ad incrociare le braccia sarà il personale docente, dirigente e ATA su tutto il territorio nazionale. Saranno così a rischio le lezioni in classe per gli studenti. A proclamare ...

SCUOLA - trasferimenti di 10mila docenti lontano da casa. Il Tar : "L'algoritmo impazzito fu contro la Costituzione" : La perizia tecnica ha definito il software come "confuso, lacunoso, ampolloso": non premiava il merito, ma dava precedenza alla collocazione geografica

SCUOLA : Mattarella - ‘docenti colmano carenze risorse e strutture’ : Roma, 16 set. (AdnKronos) – “Tanti meriti vanno riconosciuti agli insegnanti, ai maestri, ai professori, che mettono la loro passione e la loro preparazione a servizio dei giovani. Non sempre ricevono dalla società e dalle istituzioni il riconoscimento che è loro dovuto”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a L’Aquila all’inaugurazione dell’anno ...