Sardegna | “Il sito minerario di Lula candidato a Centro Internazionale per lo Studio

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2019) “Abbiamoildi, “Sos Enattos”, a sede diper lodi Onde Gravitazionali. E’ unimportante che si trova all’interno del Parco Geodella. Ben tre bracci con gallerie di 10 km l’una all’interno delle quali saranno collocati sottoterra i laboratori di ricerca delper lodelle Onde Gravitazionali, qualora la candidatura dovesse avere epositivo. Ci sono altre candidature internazionali di altri due siti di cui uno tra Belgio ed Olanda e l’altro in Croazia ma siamo molto ottimisti. Il progetto vede insieme anche due Università importanti come Cagliari e Federico II di Napoli.”. Lo ha annunciato Tarcisio Agus, Presidente del Parco Geodella, a margine della Convention Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche dell’AIGAE, in corso in, oggi ad ...

Antongiulio2 : RT @roderiu: Il taglio dei parlamentari è un grave danno per la #Sardegna! REFERENDUM COSTITUZIONALE PER DIRE NO! - TgrSicilia : RT @MediterraneoTgr: Domenica 12,25 @RaiTre #MaurizioMenicucci in #Sardegna, su un lido di #Cagliari in cui hanno nidificato le tartarughe… - roderiu : Il taglio dei parlamentari è un grave danno per la #Sardegna! REFERENDUM COSTITUZIONALE PER DIRE NO! -