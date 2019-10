Rugby | Top 12 2019-2020 | risultati e classifica della prima giornata Non sbagliano le big

Rugby - ranking mondiale aggiornato (29 settembre) : crollano Irlanda e Fiji - Argentina in top 10 : Continua a variare sensibilmente con le partite della Coppa del Mondo il ranking mondiale di Rugby, che fluttua maggiormente dato che gli incontri della manifestazione iridata valgono in maniera doppia per la graduatoria rispetto a tutti gli altri, stravolgendo ulteriormente la situazione. Le Fiji pagano lo scotto dell’inattesa scofitto dell’Uruguay uscendo dalla top 10, dove rientra l’Argentina. L’Italia resta in 14ma ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia - due vittorie da copione. Ora le sfide impossibili a Sudafrica e Nuova Zelanda. Tra sogni e utopia : L’Italia era arrivata in Giappone sapendo che il suo Mondiale poteva avere tre colori: bianco, grigio o nero. Ognuno con le sue sfumature, ma di fatto erano tre le possibili Coppe del Mondo che si potevano scrivere per gli azzurri. La squadra di Conor O’Shea ora è a metà del guado dopo le partite contro Namibia e Canada, mentre nelle prossime due settimane affronterà Sudafrica e Nuova Zelanda. E i colori del Mondiale Italiano sono ...

