Ruba un tubetto di dentifricio e muore di infarto subito dopo

Fonte : ilsecoloxix

(Di sabato 19 ottobre 2019) E’ accaduto a Bolzano. L’uomo di 67 anni è stato notato dal personale del supermercato ed è stata chiamata la polizia. All’arrivo degli agenti è sopraggiunto il malore fatale

ninospirli : Come si sente, stasera, lo stronzo che ha addirittura chiamato la polizia? - Alien1it : Chiamano la Polizia per un tubetto di dentifricio e uno shampoo, muore per la vergogna. Sarà soddisfatto il diretto… - salernonotizie : Ruba tubetto di dentifricio e muore di infarto subito dopo a Bolzano -