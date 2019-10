Ruba un dentifricio al supermercato | anziano muore d’infarto all’arrivo della polizia

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 19 ottobre 2019) I dipendenti dello hanno sorpreso mentre si infilava in tasca un tubetto die uno shampoo. Il direttore ha chiamato lae quando questa è arrivata il responsabile del furto, un uomo di 67 anni che pare avesse già problemi di salute, è stato colto da infarto ed è morto. È accaduto a Bolzano, nelMiniPoli di piazza Matteotti. Tutto si è consumato nel giro di pochi minuti. I soccorritori non hanno potuto far nulla.Il 67enne è stato sorpreso dagli addetti del negozio mentreva all’interno del. Il personale lo ha notato mentre si stava mettendo in tascae shampoo, merce per un valore complessivo di una decina di euro. Il personale ha quindi contattato le forze dell’ordine e intanto ha mandato il 67enne nell’ufficio del direttore. Quando l’uomo ha visto le pattuglieil suo cuore non ha retto e ha ...

