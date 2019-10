Roma | Salvini contro  il governo chiama a raccolta tutto il centrodestra

Renzi - clamorosi ospiti alla Leopolda : i big di Forza Italia a Firenze mentre Berlusconi è a Roma con Salvini : "Un abbraccio a chi diceva che sarebbe stato un flop". Matteo Renzi apre così, con una "pavonata", la decima edizione della Leopolda, la festa "personale" dell'ex premier e soprattutto la prima dopo la scissione dal Pd e la nascita di Italia Viva. Un bagno di folla talmente entusiasmante, suggerisce

Mara Carfagna contro Matteo Salvini e Casapound in piazza a Roma : si spacca Forza Italia : La tartaruga di Casapound ribalta Forza Italia. È Mara Carfagna a guidare la rivolta azzurra contro la manifestazione di piazza di Matteo Salvini sabato a San Giovanni a Roma. All'evento della Lega, sotto lo slogan "Orgoglio Italiano" ha aderito Giorgia Meloni e poi, a ruota, anche Silvio Berlusconi

Matteo Salvini sulla crisi di governo con i 5 Stelle : "Il mio errore? Avrei dovuto conoscere meglio Roma" : Matteo Salvini scenderà in piazza a Roma per protestare contro il nuovo governo. "Noi siamo gli unici matti che riempiranno la piazza più grande della Capitale, mentre gli altri si rifugiano in salette e teatrini. La gente ha chiesto alla Lega di dare un segnale contro il governo truffa e contro l'a

Lega : Salvini - ‘in piazza a Roma saremo almeno 100mila’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Sarà una delle più belle manifestazioni degli ultimi anni. saremo almeno 100mila in piazza”. Lo dice Matteo Salvini a Terni a proposito della manifestazione di sabato a Roma. L'articolo Lega: Salvini, ‘in piazza a Roma saremo almeno 100mila’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Più economia - meno immigrazione In piazza a Roma la svolta di Salvini : La sfida di Matteo Salvini è riempire piazza San Giovanni, sabato prossimo - 19 ottobre - con la manifestazione nazionale contro il governo promossa dalla Lega e che inizierà alle ore 15. Alla fine l'ex ministro dell'Interno è riuscito a convincere anche Silvio Berlusconi che... Segui su affaritaliani.it

Roma : Salvini - 'Raggi l'ha ridotta a discarica - non so come Zingaretti può appoggiarla' : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) - "Ieri Zingaretti ha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c'è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad una discarica e il Pd, che teoricamente è all'opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più"

Politica Roma. Pelonzi (PD) : “Raggi ora basta! Salvini giù le mani da Roma!” : Politica Roma – Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. “Ha ragione il segretario Zingaretti: la Raggi risolva i problemi, se ne e’ capace. Un sindaco deve governare. Se poi non e’ capace, se ne deve andare. Basta parole, ora vogliamo i fatti”. “Il Pd vuole i fatti – prosegue – e li pretende sia dal livello nazionale fino a quello cittadino. Il nostro giudizio sulla ...

Salvini : chiedo scusa perché 3 anni fa ho invitato Romani a votare Raggi : Roma – “E lo dico, ricordando a me stesso e ai romani avendo invitato 3 anni fa a votare per la Raggi, me ne scuso non conoscevo che cosa sarebbe stata per Roma. Prima si dimette meglio e'”. Lo dice Matteo Salvini, a margine di una iniziativa della Lega alla Corte di Cassazione a Roma. L'articolo Salvini: chiedo scusa perché 3 anni fa ho invitato romani a votare Raggi proviene da RomaDailyNews.

Roma - Salvini : “Città è una schifezza. Mi scuso per aver invitato a votare la Raggi”. Poi su Lapo : “Ha la credibilità di quel gabbiano” : “Su Roma è una schifezza nella schifezza, con Raggi e Zingaretti sono il duo sciagura. Una accoppiata infernale per Roma e Romani, ma in democrazia votano i cittadini”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a margine della presentazione in Cassazione delle proposte di legge a firma Carroccio. Salvini poi ha concluso dicendo: “Mi scuso per aver invitato i cittadini a votare Raggi”. L'articolo Roma, Salvini: ...

La strategia di Salvini per prendersi Roma : Blitz a cadenza settimanale, come una 'goccia cinese' sull'amministrazione di Virginia Raggi. È il piano di Matteo Salvini che lancia, con un anticipo di un anno e mezzo, il tentativo di 'presa' della Lega su Roma. Nell'ambito del più ampio progetto di rilancio del partito a partire dal rapporto con i territori, il capo di via Bellerio si sofferma sui problemi della capitale, amministrata da quello che da settimane chiama il "duo sciagura ...

E. Romagna : Salvini - ‘centrodestra su Borgonzoni - partita chiusa’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – Tensioni nel centrodestra sul candidato in Emilia Romagna? “partita chiusa. Lucia Borgonzoni parte in vantaggio rispetto a Bonaccini del Pd”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo E. Romagna: Salvini, ‘centrodestra su Borgonzoni, partita chiusa’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : Salvini - ‘Raggi non sa fare il sindaco - si dimetta’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Quando c’erano le elezioni dissi: ‘piuttosto che votare quelli del Pd, voterei la Raggi. Mai l’avessi detto.. Se Virginia ci guarda, le dico: sarai bravissima a fare altri mestieri, ma il sindaco. Dimettiti”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Roma: Salvini, ‘Raggi non sa fare il sindaco, si dimetta’ sembra essere il primo su Meteo Web.

