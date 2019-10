Roma | autista dell’autobus  fa scendere i passeggeri per caricare il suo scooter | Foto

Roma - l'autista del bus carica il suo scooter a bordo e fa scendere i passeggeri : la scena incredibile sul 982 : l'autista dell'autobus fa scendere tutti i passeggeri, carica il suo maxi-scooter a bordo e riparte: accade a Roma, secondo quanto denunciato da Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza...

Incidente bus Roma - l’autista indagato per lesioni : sarà interrogato : Come prevedibile è indagato per lesioni l’autista dell’autobus dell’Atac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma. A breve l’uomo, 40 anni, verrà interrogato dagli inquirenti ma si trova ancora in ospedale. Le indagini per chiarire le cause dell’Incidente proseguono e gli agenti sentiranno anche i numerosi testimoni presenti sul mezzo della linea 301 ieri mattina. Al momento non si esclude nessuna pista: dal ...

Roma - 24enne distrugge autobus del’Atac e cerca di aggredire l’autista : fermato da un passante e arrestato dalla polizia – FOTO : È andato in escandescenza, probabilmente ubriaco, ha cercato di aggredire l’autista e poi ha letteralmente distrutto l’autobus dell’Atac sul quale viaggiava. Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici a Roma, dove questa notte su via Casilina Vecchia, all’altezza della fermata Ponte Casilino, in zona Pigneto, un ragazzo di 24 anni originario del Libano ha prima divelto il bracciolo di uno dei sedili del bus NMC – sostituto della ...

LIVE Berrettini-Bautista - Masters 1000 Shanghai 2019 in DIRETTA : 7-6 6-4 - il Romano raggiunge Fognini nei quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. E’ una vittoria pesantissima per Berrettini, che, in attesa di Zverev e Goffin, si è ripreso l’ottava posizione nella Race to London. E’ una splendida giornata per il tennis italiano, che festeggia la qualificazione ai quarti di Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il romano affronterà il vincente di Thiem-Basilashvili, ...