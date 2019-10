Rob Halford dei Judas Priest lancia il singolo Morning Star dal nuovo album sul Natale

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 19 ottobre 2019) A Robdeipiace sperimentare e sentirsi libero di provare esperienze che non siano strettamente legate al mondo borchiato dell'heavy metal. Lo scopriamo in queste ore, con il lancio delestratto dalCelestial, il quinto da solista dopoIV (2010). Ciò che incuriosisce, a questo giro, è che Celestial è unche raccoglie inediti e canzoni per le feste, e quando diciamo "per le feste" intendiamo il, in effetti, è un brano pop che non si presta esattamente all'headbanging, e il Metal God per antonomasia ha spiegato: "I metallari sono pronti per le feste come chiunque altro, e una delle ragioni per cui ho scritto Celestial è proprio quella di abbracciare tutte le dimensioni metal possibili". In un'intervista a Billboard, inoltre, ha aggiunto: "Amo ile tutte le Feste che ne conseguono", un ...

