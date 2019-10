Rita Pavone sulla proposta di Grillo di togliere il voto agli anziani | Allora vada

Rita Pavone il suo like di troppo su Twitter fa discutere la rete : Non è la prima volta che la cantanteRita Pavone esprime le sue idee politiche, ma sta facendo discutere su “Twitter” uno dei suoi ultimi like dalla sua pagina ufficiale, ‘Rita Pavone Official’, che ha quasi 21mila followers. Tra i suoi ultimi like infatti molti a tweet di sostegno alle forze dell’ordine, nel giorno del funerale dei due poliziotti uccisi a Trieste ne spunta uno discutibile, ad un profilo dal nome ‘Dvce ...

Rita Pavone mette "like" a un post del profilo Twitter "Dvce Benito Mvssolini" : Stiamo diventando il paese dell'impunitàAssolto immigrato che ha aggredito e picchiato le donne in stazione https://t.co/8zVAIUizZ7— DVCE Benito MVSSOLINI (@BardiloF) October 15, 2019Rita Pavone su Twitter mette un like al profilo ‘Dvce Benito Mvssolini’. La popolare cantante ha apprezzato un post che fa riferimento alla vicenda di Lecco dove i giudici hanno disposto il rilascio dell’immigrato di origini togolesi, ...