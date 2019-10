RISULTATI SERIE B | CLASSIFICA Diretta gol | il big match a Benevento | live score

RISULTATI SERIE C - CLASSIFICA/ Diretta gol : Rende per uscire dalla crisi - live score : RISULTATI SERIE C: la Diretta gol live score delle partite di oggi, 19 ottobre 2019 e le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C, per la 10giornata.

RISULTATI SERIE C - 10^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie C – La terza Serie non si ferma mai. Sempre in campo, anche in questo weekend, che anticiperà il secondo turno infrasettimanale stagionale. Come sempre, da nord a sud, il ricco programma della domenica pomeriggio, che segue gli anticipi del sabato. Ecco il programma completo e le classifiche. GIRONE A SABATO ore 15:00 Pianese-Monza Pro Patria-Pro Vercelli ore 20:45 Arezzo-Alessandria DOMENICA ore ...

RISULTATI SERIE D - il Foggia riceve il Casarano - il Palermo ospita il Licata : il programma completo : Risultati Serie D – La Serie D non si ferma mai. Si torna in campo per un altro turno della prima Serie dilettantistica. Il Foggia riceve il Casarano, il Palermo ospita il Licata. Il Mantova va sul campo del Fanfulla, il Grosseto riceve la Sangiovannese, a Sorrento è di scena il Cerignola, mentre l’A.C.R. Messina riceve il Roccella. Il programma completo. GIRONE A Casale-Real Forte Querceta Chieri-Ghivizzano ...

RISULTATI SERIE B - 8^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie B – Si torna in campo anche in Serie B. Ottava di campionato. Si parte il venerdì con l’anticipo tra Cittadella e Cosenza. Sabato si giocano 5 partite. Alle 15 in campo Entella-Trapani, Juve Stabia-Pordenone, Pescara-Spezia e Venezia-Salernitana. Alle 18 il big match tra Benevento e Perugia. Domenica altre tre gare: Chievo-Ascoli, Pisa-Crotone ed Empoli-Cremonese. Turno che si chiude il lunedì con ...

RISULTATI SERIE A live - 8^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo dopo la sosta per le nazionali. L’ottava giornata si apre all’Olimpico con Lazio-Atalanta. A seguire Napoli-Verona, nella serata di sabato la Juventus riceve il Bologna. La domenica sarà aperta, invece, dal classico anticipo dell’ora di pranzo. Si gioca Sassuolo-Inter. Tre le gare delle 15: Cagliari-Spal, Sampdoria-Roma e Udinese-Torino. Alle 18 al Tardini si gioca ...

RISULTATI SERIE C - 9^ giornata : il Pontedera batte la Pistoiese - le classifiche aggiornate [FOTO] : Risultati Serie C – C’è la sosta per le nazionali, ma la terza Serie non si ferma. Tutti in campo i tre gironi, come sempre suddivisi tra gli anticipi del sabato, il clou della domenica pomeriggio e il posticipo di lunedì. L’antipasto serale è già tutto da gustare. Il Padova, capolista del girone B, cade contro il Ravenna. Molto più a Sud, il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro va agli amaranto. Nelle gare della ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : i RISULTATI della seconda giornata. Nette vittorie per Villorba e Colorno : Va in archivio la seconda giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1, che comprende le migliori sette della scorsa stagione, vincono con bonus Villorba e Colorno, mentre il Torino passa di misura a Treviso. Negli altri raggruppamenti, formati con il criterio della vicinanza geografica, non si è disputato il match tra Fifteen Wilds All Bluff Mutina e Rugby Stanghella, mentre è da record il 104-0 del Rugby Riviera 1975 ai danni del ...

RISULTATI SERIE C - Classifica/ Diretta gol live score : la Virtus Francavilla ne fa 6! : Risultati Serie C: Diretta gol live score delle partite, in programma oggi, domenica 13 ottobre 2019. Le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C.

RISULTATI SERIE D - il Palermo non si ferma più : solo un pareggio per il Foggia : Risultati Serie D – Anche la prima Serie dilettantistica nazionale scende in campo. Consueto programma domenicale con i nove gironi in campo alle 15. Nel Gruppo A successo davanti al pubblico amico della Lucchese che ha avuto la meglio del Savona, colpo grosso del Casale contro il Ghivizzano. Nel Gruppo E tonfo in trasferta per il Grosseto che ha perso 0-3 contro il Monterosi, brutta battuta d’arresto. Nel gruppo G ko per il ...

RISULTATI SERIE C - 9^ giornata : il Catania vince ma soffre - Potenza all’ultimo respiro - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – C’è la sosta per le nazionali, ma la terza Serie non si ferma. Tutti in campo i tre gironi, come sempre suddivisi tra gli anticipi del sabato, il clou della domenica pomeriggio e il posticipo di lunedì. L’antipasto serale è già tutto da gustare. Il Padova, capolista del girone B, cade contro il Ravenna. Molto più a Sud, il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro va agli amaranto. Nelle gare della ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : RISULTATI e classifica della quarta giornata. Amsicora e Bra a braccetto davanti : Classico doppio turno per il campionato maschile di Hockey su prato di Serie A1. Squadre impegnate dunque sia di sabato che di domenica, oggi è andata in scena la quarta giornata. Proseguono a braccetto in testa alla classifica HC Bra, vincente oggi per 4-3 in casa sull’Adige), ed Amsicora (devastante sul Bologna). Si ferma la corsa della Ferrini, sconfitta in casa dal Butterfly. Tra le inseguitrici del duo a sorpresa troviamo Valchisone, ...