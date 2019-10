Rami ha già dimenticato Pamela Anderson | Chloe Sims è la sua nuova fiamma?

Moto3 - Risultato FP2 GP Giappone 2019 : Andrea Migno vola e precede Ramirez e McPhee - Dalla Porta 11° davanti a Canet : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 di Moto3 regala colpi di scena ed emozioni non di poco conto. Sul circuito di Motegi si addensano pesanti nuvoloni per la pioggia tanto attesa nelle prossime ore, per cui tutti i piloti scendono in pista per cercare il tempo che permetterebbe loro di qualificarsi direttamente per la Q2. Chi ne fa le spese, senza dubbio, sono Tony Arbolino e Niccolò Antonelli, che escono Dalla ...

Rami Malek ha sfoggiato l'orologio Cartier più iconico di sempre : Rami Malek è una delle star di Hollywood che, negli ultimi tempi, ha conquistato il suo pubblico non solo grazie alle interpretazioni sul grande schermo - a partire ovviamente dal ruolo di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody - ma anche per via della sua originale personalità, espressa attraverso dei look contemporanei e classici al tempo stesso. L'attore, grande fan di alcuni brand tra cui Saint Laurent, ha uno stile ricercato ...

Filippo Magnini in tv racconta ho conquistato Giorgia Palmas con un tiRamisù : Eleonora Daniele al suo programma mattutino ha avuto come ospite Filippo Magnini dove ha raccontato di come è riuscito a conquistare la fidanzata Giorgia Palmas: “Ormai siamo assieme da un anno e mezzo. Ci siamo ufficialmente fidanzati il 15 marzo dell’anno scorso. Ho fatto i miei studi, abbiamo amici in comune come Alessandro Martorana ed Elena Barolo, ho sondato il terreno. Sapevo che era single da un po’. Lei non l’ho mai ...

Lucia BRamieri : Gianluca Mastelli non andava bene - ma non ho parlato di tradimenti : La relazione tra Lucia Bramieri e Gianluca Mastelli è stata una delle più argomentate nel salotto di Barbara d’Urso e, dopo numerosi gossip, è stata lei a chiarire i motivi per cui ha deciso di scrivere la parola fine sulla loro storia. Era stata proprio la Bramieri a raccontare che la sua relazione con Mastelli era finita, ma aveva preferito non approfondire i dettagli di quell’addio. “Io ho creduto a Gianluca gli ho dato fiducia e lui mi ha ...

Roma - danneggiata la macchinetta mangiaplastica alla stazione PiRamide. Raggi : “Incivili - non ci sono parole” : “Non ci sono parole: dei vandali hanno rotto la macchinetta mangiaplastica alla stazione metro di Piramide. Incivili. Atac ha avviato le indagini del caso, spero che i responsabili siano individuati al più presto”. Lo ha scritto sul proprio profilo Facebbok la sindaca di Roma, Virginia Raggi, pubblicando anche un video dei danni. Proprio nei giorni scorsi la sindaca aveva rivendicato i risultati ottenuti in pochi mesi dalle ...