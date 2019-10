Previsioni astrologiche 21 ottobre | Scorpione eclettico | Pesci galante

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 19 ottobre 2019) Lunedì 212019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Marte ed il Sole stazioneranno in Bilancia. Mercurio e Venere saranno nell'orbita dello, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che rimarrà stabile nel segno dei. Toro stressato Ariete: aggressivi. La Luna in Cancro, perlopiù congiunta a Nettuno, tenderà a rendere i nativi inclini all'aggressività, specialmente in ambito amoroso dove ogni scusa sarà buona per scagliarsi contro il partner. Toro: stressati. Le copiose incombenze che in questo lunedì dovranno, con ogni probabilità, portare a compimento potrebbero alzare il livello dello stress dei nati Toro....

