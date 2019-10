Podcast «Non prendiamoci sul series» | commentiamo «Baby 2» con Giulia Penna

Fonte : vanityfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) Nel player qui sotto la nuova puntata di Nonsul: si parla di2 conNonsulriparte con una seconda stagione in cui, ancora una volta, commenteremo le serie tv del momento con degli ospiti d’eccezione. Chiacchierare di serie è come prolungarne la visione: finito un episodio plachiamo l’attesa del successivo spulciando il web alla ricerca di teorie e riflessioni e locon un ospite. Non da esperti, o da critici, ma da appassionati binge watcher. Nonsulè proprio questo: undove troverete speculazioni, dichiarazioni d’amore nei confronti di alcuni personaggi e d’odio per altri. Insieme ai nostri ospiti ripercorreremo, frame dopo frame, i momenti più avvincenti della serie che al momento ci tiene svegli la notte. La seconda puntata di questa nuova stagione è dedicata alla serie italiana targata ...

