PlayStation 5 | il nuovo controller aptico offrirà nuovi modi di interazione

Sony : nuovo slogan per PlayStation 5 e PS4 in arrivo? : Come ben saprete riconoscere, "For the Players" è stato per anni il motto di PlayStation, vero e proprio slogan della società videoludica che ha accompagnato il lancio e tutto il ciclo vitale di PS4 di spot in spot pubblicitario.Ebbene, ora questo motto sarebbe prossimo alla pensione, almeno stando ai poster pubblicitari della recente esclusiva PS4 Concrete Genie.PlayStation 5 potrebbe dunque nascere sotto un nuovo slogan pubblicitario, il quale ...

PlayStation 5 esce a Natale 2020. Come sarà il nuovo controller : Svelate anche le caratteristiche del nuovo controller. Ora si attendono le mosse della rivale Microsoft che dovrebbe debuttare anche lei nel 2020 con una nuova macchina da gioco.

Un misterioso tweet di PlayStation suggerisce l'arrivo di un nuovo State of Play : Al momento ci sono molte speculazioni che suggeriscono l'arrivo di un nuovo State of Play. Le dirette in stile Nintendo Direct di Sony sono difficili da prevedere, ma sicuramente ci si aspetta il prossimo State of Play abbastanza presto e molti lo stanno associando all'evento dedicato a The Last of Us: Part II, che si terrà alla fine di questo mese, il 24 settembre.L'account Twitter di PlayStation UK ha stuzzicato la fantasia dei fan con un ...

Con Only on PlayStation - Sony ripropone alcune sue esclusive con un nuovo stile : Sony ha da poco presentato una nuova linea in cui alcune delle sue migliori esclusive per PS4 vengono riproposte in un formato speciale, che siamo sicuri faranno la felicità dei collezionisti.Stiamo parlando della nuova linea Only on PlayStation, che come detto sopra propone le varie esclusive della compagnia giapponese con copertine particolari (legate però dallo stesso stile) e cosa molto interessante, ad un prezzo ribassato. Se anche voi ...