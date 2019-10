Pattinaggio di figura | Skate America 2019 | Hubbell-Donohue avanti nella rhythm dance

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019) L’Orleans Arena di Las Vegas, Nevada (Stati Uniti), sta ospitando questa settimana la tappa inaugurale del circuito Grand Prix-2020 didi. Come da pronostico a posizionarsi provvisoriamente sul gradino più alto del podiospecialità della danza dopo lasono stati Madison-Zachary, interpreti di una prova di alto profilo. Sulle difficili note de “My Heart Belongs to Daddy“/”Let’s Be Bad“/”Quickstep” i padroni di casa vincitori della passata edizione hanno bento snocciolando elementi di grande qualità: bene (malgrado una lieve incertezza) la sequenza di twizzles (livello 4), valutata con un grado di esecuzione molto alto così come la serie di passi sulla midline (livello 3), il sollevamento straight (livello 4) e il veloce pattern di Finnstep (livello 4). ...

MiraKiks : Ebbene @RaiSport questa notte ci sarà la prima tappa di Grand Prix del pattinaggio di figura e non avete previsto a… - bibbinasps : #RaiSport, ci date notizie sul pattinaggio di figura e sulla messa in onda dello stesso? - Gray73306547 : @LazyLys @RaiSport @RaiSport Vi prego di trasmettere le competizioni di pattinaggio di figura e dare un senso alle vostre azioni. Grazie! -