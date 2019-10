Pari e spettacolo fra Lazio e Atalanta | Ciro Immobile guida la rimonta dallo 0-3 e rovina

Serie A - l’Atalanta cala il tris nel nuovo stadio : Lecce ko. Pari (e rabbia) per la Roma. Bologna e Lazio gol e spettacolo. La Viola vince ancora : In attesa del posticipo tra Inter e Juventus e l’impegno del Napoli col Torino, l’Atalanta è seconda in classifica. La Dea di Gasperini vince e con vince anche nel nuovo Gewiss Stadium contro il Lecce , che in trasferta finora aveva sempre ben figurato. Pari per le romane, di rabbia quello della Roma in casa col Cagliari e nel segno di Mihajlovic quello della Lazio a Bologna . Nel match delle 12 la Fiorentina vince ancora : segna ...

Copa Libertadores - termina in Parità il derby tra Gremio e Flamengo : spettacolo in campo e sugli spalti [FOTO] : Finisce 1-1 Gremio-Flamengo, derby brasiliano valido come semifinale di andata della Copa Libertadores. A Porto Alegre sono gli ospiti a passare in vantaggio al 69° con un colpo di testa vincente di Bruno Henrique. Il Gremio non molla e all’88° Pepe pareggia deviando in rete un cross dalla destra di Everton. Risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno a Rio de Janeiro in casa del Flamengo previsto per il 24 settembre. ...