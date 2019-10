Pallanuoto femminile | Serie A1 2019-2020 | Catania | Roma e Padova restano in vetta a

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : terza giornata. Davanti ancora in quattro : terza giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Si va in scena, come di consueto, di sabato: domani in programma tutte le cinque partite. Ci sono addirittura quattro compagini in testa alla classifica a punteggio pieno: L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, Plebiscito PD e CSS Verona, non ci saranno scontri diretti e dunque c’è la possibilità di vederle ancora Davanti, con le siciliane e le capitoline che ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Verona-Ancona 10-3. Scaligere in vetta alla classifica : Si chiude il secondo turno (spezzatino, iniziato il 9 ottobre) della Serie A1 di Pallanuoto femminile: nel posticipo odierno il Verona ha avuto vita facile contro l’Ancona, vincendo per 10-3 una gara mai in discussione (5-0 dopo appena otto minuti). Le Scaligere agganciano così Catania, Roma e Padova a punteggio pieno, mentre le marchigiane restano al palo in compagnia di Bogliasco, Trieste e Rapallo. TABELLINO CSS VERONA-VELA ANCONA ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della seconda giornata di Serie A1. Roberta Bianconi subito decisiva : La seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile si completerà giovedì con Verona-Ancona, ma diverse sono state le italiane che si sono messe in evidenza nei quattro match disputati tra mercoledì 9 e sabato 12, che hanno lanciato in testa alla classifica Catania, Padova e Roma. Roberta Bianconi (Milano): le meneghine si sbloccano e conquistano i primi tre punti, e la bomber della Nazionale si mette in mostra siglando ben sei gol, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della seconda giornata. Non sbagliano Orizzonte e SIS Roma : Qualche difficoltà di troppo, soprattutto per le capitoline, ma alla fine SIS Roma e Orizzonte Catania non sbagliano e si impongono nella seconda giornata del campionato femminile di Serie A1 di Pallanuoto. Netta invece la vittoria per il Plebiscito Padova che resta in vetta alla classifica a pari punti con le due già citate. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la graduatoria aggiornata. 2^ giornata Mercoledì 9 ottobre Kally NC ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Milano-Bogliasco 15-9. Primi punti per le meneghine : Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile vince Milano, che in casa supera per 15-9 Bogliasco, centrando i Primi tre punti dopo la sconfitta patita a Catania all’esordio. Per le liguri arriva invece il secondo stop, dopo la sconfitta interna contro il Verona. Oggi sei gol di Bianconi e quattro di Repetto. TABELLINO KALLY Milano-Bogliasco BENE 15-9 Kally Milano: Imperatrice, Apilongo, Crudele 1, N. ...

Pallanuoto femminile - Fabio Conti : “Si avvertiva la necessità di una nuova figura nell’organigramma” : Fabio Conti ha lasciato la guida del Setterosa a colui che era il suo vice, Paolo Zizza, per ricoprire l’incarico di direttore tecnico delle squadre Nazionali della Pallanuoto femminile, nuova figura all’interno dell’organico della FIN. L’ex CT della Nazionale maggiore femminile ha rilasciato un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“. Conti spiega così il suo nuovo ruolo: “In una stagione così ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono all’esordio Catania - Padova e Roma : Non ci sono grandi sorprese nella prima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: vince il Catania, che in casa supera per 11-7 Milano, mentre il big match di giornata va al Padova, che batte il Rapallo per 13-10. Tra le big non delude la Roma, che strapazza Trieste per 17-8. Esordio corsaro per il Verona, che passa per 7-11 in casa del Bogliasco, e per la Florentia, che supera in trasferta l’Ancona per 5-7. 1^ giornata – ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : favorite - outsider e possibili sorprese. Orizzonte Catania vuole riconfermare il titolo : Tutto pronto, sabato 5 ottobre si apre, con la prima giornata, il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Scatta dunque la regular season, con il titolo che verrà assegnato a maggio dopo le finali. Andiamo a scoprire le possibili favorite e sorprese in chiave vittoria. La compagine più attesa è ovviamente l’Orizzonte Catania, che si è imposta nella passata stagione. Le campionesse d’Italia vanno a caccia di una nuova vittoria ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019-2020 : bene all’esordio Padova - Milano - Rapallo e Roma : SI è conclusa a Padova e Firenze la prima giornata della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: le squadre di Serie A1 sono state divise in due concentramenti da cinque formazioni che lotteranno fino a domenica per i tre posti a disposizione per la Final Six che si disputerà a Roma a dicembre. Nelle gare odierne successi per Padova, Milano, Rapallo e Roma, che fanno un primo passo verso la qualificazione. Coppa Italia – Prima ...

Pallanuoto femminile : Fabio Conti DT delle Nazionali - il nuovo CT del Setterosa è Paolo Zizza! : Il Setterosa cambia guida: Fabio Conti viene nominato direttore tecnico delle Nazionali femminili, nuova figura all’interno dell’organico della FIN, mentre Paolo Zizza sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore. Lo annuncia con poche righe la stessa FIN. Questo il comunicato della Federnuoto: “Il consiglio federale, su indicazione del presidente Paolo Barelli, ha deciso di implementare il settore tecnico della ...