Ordine Medici: no a suicidio assistito

"Il medico non abbandonerà mai a se stesso il paziente,assicurerà sempre le cure palliative per contenere il dolore sino alla sedazione profonda e sarà presente fin dopo il decesso. Certificherà,ma non compirà l'atto fisico di somministrare la morte".Così il presidente della Federazione Ordini dei,Anelli,riassume la posizione della Consulta di Bioetica di Fnomceo. "Si vuole rispettare la volontà di chi decide di porre fino alla propria esistenza"ma si deve"lasciare la categoria deiestranea all'atto".(Di sabato 19 ottobre 2019)