Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 | Simone Valente | “Permesso che il progetto

Nuoto : stabiliti i tempi di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si potrà ottenere il crono già negli Assoluti invernali : Si preannuncia una stagione piuttosto impegnativa per i nuotatori azzurri in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. I nostri portacolori infatti, secondo quanto previsto dal regolamento pubblicato dalla FIN, avranno a disposizione degli eventi specifici per ottenere i tempi limite che varranno il pass. Le manifestazione saranno gli Assoluti invernali (12-14 dicembre), gli Assoluti primaverili (17-21 marzo 2020) e il Trofeo Settecolli (26-28 giugno ...

Baldan - Mockridge e Novari : pronta la short list per mister Olimpiadi invernali : La scelta definitiva a fine ottobre. Sarà una fondazione a gestire l’evento. Per le infrasrutture si studia l’agenzia

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Attilio Fontana : “C’è scarso interesse come un po’ su tutto - al di là delle parole bisogna essere concreti” : Dura entrata del Governatore della Lombardia Attilio Fontana sugli impegni del Governo per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina del 2026: al termine di un convegno sulle infrastrutture in vista dei Giochi, il presidente della Regione ha parlato all’ANSA, esprimendo la propria posizione in merito. “C’è scarso interesse come un po’ su tutto: mi sembra che stiano facendo discorsi più formali che sostanziali. Adesso ...