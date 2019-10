Nuoto ISL 2019 | terza tappa | Dallas I London Roar conducono dopo la prima giornata

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Londra padronaladelladella International Swimming League, nella quale sono entrate in scena le quattro squadre che erano rimaste alla finestra nelle prime due tappe. La squadra del “capitano non giocatore” Adam Peaty fanno leva sulle prova in particolare dei campioni australiani, con Emma McKeon su tutte e prendono un piccolo vantaggio, 19 punti sugli LA Current, terzo posto per gli Iron di Katinka Hosszu ma soprattutto di Vladimir Morozov, autore di una doppietta e quarto per i NY Breakers. I mattatori dellasono stati il russo Vladimir Morozov, l’australiana Emma McKeon e la britannica Minna Atherton, che hanno messo a segno una doppietta di vittorie a testa, molto bene anche Cate Campbell che spinge in alto icon la vittoria nei 50 stile e nella 4×100 stile libero. Emma McKeon () ha aperto ...

