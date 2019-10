No dei medici al ‘suicidio medicalmente assistito’ | “La nostra missione è combattere le

Medicina e salute - Gioacchino Tedeschi nuovo presidente dei neurologi italiani : Medicina e salute, Gioacchino Tedeschi, direttore della I Clinica neurologica e Neurofisiopatologia dell'Universita' della Campania "Vanvitelli"

Matteo Salvini - malore ai funerali dei due poliziotti uccisi in Questura a Trieste : il sospetto dei medici : malore per Matteo Salvini a Trieste: il leader della Lega ha partecipato ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi nella Questura triestina da un immigrato regolare dominicano dopo una sparatoria. Secondo quanto riporta il sito della Stampa, Salvini dopo l'att

Minacce a medici e infermieri : l'ospedale in ostaggio dei rom : Bartolo Dall'Orto Pina Francone Al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il reparto di oncologia è stato occupato dai nomadi per un mese Torre 7 dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È venerdì sera. Al secondo piano tra i reparti di nefrologia e oncologia la sala d'aspetto è occupata da una dozzina di rom. Sono lì da un mese e più. "Fanno il bello e il cattivo tempo", racconta sconvolta una fonte dell'azienda ...

Uomo sente dei dolori terribili all’addome - va in ospedale e quello che scoprono i medici è terribile : Un Uomo, in India aveva dei dolori molto forti all’addome e per questo è andato in ospedale per sottoporsi a visita e capire quale fosse il problema. I medici dopo approfonditi esami e visite hanno capito che dovevano sottoporre il poveretto ad un intervento chirurgico e capire così l’origine di quei dolori fortissimi. Dopo che hanno aperto il suo addome hanno visto che c’era un utero. Questa vicenda è accaduta vicino la città di ...

Salute - mobilitazione di Medici Senza Frontiere contro la tubercolosi : ‘Ridurre i prezzi dei farmaci’ : Una mobilitazione globale per chiedere alla Johnson&Johnson (J&J) di abbassare a 1 dollaro al giorno per paziente il prezzo della bedaquilina, uno dei principali farmaci contro la tubercolosi, che uccide ogni anno 1,6 milioni di persone. A lanciarla è Medici Senza Frontiere (Msf) che insieme a società civile, attivisti ed ex pazienti sopravvissuti alla TB, oggi scendono in piazza di fronte alle sedi della J&J negli Stati Uniti, in ...

L'allarme dei medici : Il 50% dei detenuti stranieri colpito da Tbc latente : Scatta L'allarme tubercolosi nelle carceri italiane, un dato che emerge con chiarezza dagli studi condotti dalla Società italiana di medicina e Sanità penitenziaria (SimsPe). L'occasione per il confronto tra gli esperti è quella del XX Congresso nazionale Agorà penitenziaria 2019, che ha radunato oltre 200 partecipanti, i quali hanno raggiunto Milano da ogni parte dello Stivale. Presieduto dal dott. Roberto Ranieri, l'evento, intitolato "Il ...

Londra - medici vogliono staccare ventilazione a bimba : giudici accolgono ricorso dei genitori. Sarà curata in Italia : È ricoverata in gravi condizioni al Royal London Hospital dopo avere subito un intervento al cervello a febbraio e i medici avevano chiesto che le fosse staccata la ventilazione. Ma i giudici dell’Alta Corte britannica hanno accolto il ricorso dei genitori della piccola Tafida Raqeeb, 5 anni, che non deve morire e potrà essere curata al Gaslini di Genova. L’ospedale si è infatti detto pronto ad assisterla. La bimba è in uno stato di ...

L'allarme dei medici per i rifiuti a Roma : "Rischio emergenza sanitaria". I presidi : "Valutare chiusura delle scuole" : All’indomani delle dimissioni del consiglio di amministrazione di Ama, a Roma si rischia l’allarme rifiuti. L’ormai ex amministratore delegato della partecipata del Comune che si occupa di rifiuti, Paolo Longoni, in un’intervista al Messaggero ha sostenuto che tra 15 giorni la capitale “avrà grossi problemi” con la spazzatura. Ma non è il solo a lanciare l’allerta. I medici chiedono di ...

Rifiuti a Roma - l'Ordine dei medici : “Rischio emergenza sanitaria” : Dopo le dimissioni del Cda dell'Ama, l'azienda che per conto del Comune di Roma si occupa della raccolta e dello smaltimento dei Rifiuti, l'Ordine dei Medici della capitale lancia l'allarme: "Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei Rifiuti di Roma, altrimenti "si rischia l'emergenza sanitaria". Secondo l'Ordine dei Medici "il caos in cui versa l'Ama con le ennesime dimissioni dell'ennesimo Cda e la nomina di un nuovo ...

Caos rifiuti a Roma - l'ordine dei medici lancia l'allarme : «Subito una soluzione o è emergenza sanitaria» : Bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma, altrimenti «si rischia l'emergenza sanitaria». È l'allarme lanciato dall'ordine...

Graduatoria ufficiale dei Test di Medicina pubblicata su Universality : Il MIUR ha reso noto che la Graduatoria nazionale di Medicina 2019 è on line, sul portale Universitaly. Gli aspiranti medici idonei, che hanno affrontato il Test d'ingresso del 3 settembre scorso sono stati oltre 60mila. I risultati ufficiali della prova daranno accesso a uno degli 11.658 posti messi a disposizione dalle facoltà a numero chiuso di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria d'Italia. Graduatoria delle facoltà di ...

Medici in rete per la condivisione dei dati clinici : nasce il portale che riduce i rischi e sostiene il Sistema Sanitario : Una Medicina personalizzata e sicura, grazie alla reale condivisione dei dati clinici e alla loro accessibilità. Questo l’obiettivo del CKP | Clinical Knowledge Portal, piattaforma informatica che nasce dalla collaborazione tra Medici. Senza modificare le attuali modalità con cui ogni medico riconosce, registra ed interpreta i dati clinici che tratta durante la sua attività professionale, il portale della conoscenza clinica provvede alla ...

Fine vita - Conte : “Dubito ci sia diritto a morire. Garantire ai medici l’obiezione di coscienza”. La posizione del premier e lo stallo dei partiti : Sul tema del Fine vita “è giusto ci sia un confronto serio in Parlamento. Mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morte“. Giuseppe Conte interviene “da giurista e da cattolico” sul dibattito cominciato dopo la sentenza della Consulta che ha ritenuto non punibile, a determinate condizioni, “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio” di un paziente. ...

Fine vita - Conte : “Non ho dubbi sul diritto alla vita - ma dubito esista un diritto alla morte. Giusto obiezione di coscienza dei medici” : “È Giusto che ci sia un confronto sereno, serio, in Parlamento. Non voglio far pesare la mia opinione personale: da giurista e da cattolico mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, perno di tutti i diritti della persona, dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morte“. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, in un’iniziativa organizzata da Affaritaliani.it.” ...