«Nate Archibald versione papà» | Chace Crawford nel nuovo «Gossip Girl»

Il reboot di Gossip Girl come Euphoria - Chace Crawford promuove la serie : rivedremo Nate Archibald? : Il reboot di Gossip Girl ha già ricevuto l'approvazione di Chace Crawford. L'attore, che ha ricoperto il ruolo di Nate Archibald nella serie originale, non vede l'ora di scoprire come sarà la nuova versione, volta ad esplorare il rapporto dei giovani con i social media. Gli ideatori Josh Schwartz e Stephanie Savage sono di nuovo al timone del franchise in qualità di produttori esecutivi insieme a Josh Safran (Smash), showrunner, ...