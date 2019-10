MotoGp | Marquez davanti alle due Yamaha del team SIC Petronas | la griglia di partenza del

Griglia di partenza MotoGp - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...

Marc Marquez MotoGp - GP Giappone 2019 : “Grande step in avanti ma le condizioni non erano normali - attenzione alle Yamaha per domani” : Marc Marquez ha conquistato la decima pole position stagionale nel GP del Giappone 2019 di MotoGP in corso sul tracciato di Motegi, l’unico del calendario nel quale il cannibale spagnolo non era mai riuscito in carriera a ottenere una partenza dal palo. A seguire lo spagnolo in griglia di partenza saranno tre Yamaha con Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Maverick Viñales. C’è chiaramente soddisfazione nelle parole del poleman che ...

MotoGp – Terminate le FP4 a Motegi : Marquez rifila un secondo alle Yamaha - Rossi chiude quinto [TEMPI] : Il pilota spagnolo della Honda chiude al comando la quarta e ultima sessione di libere del Gp del Giappone, precedendo Viñales e Quartararo Marc Marquez domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, il pilota spagnolo infatti chiude con oltre un secondo di vantaggio sulla Yamaha ufficiale di Maverick Viñales, costretto a guardare da lontano il campione del mondo.In condizioni di pista miste, prima bagnato ...

MotoGp - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

Marc Marquez MotoGp - GP Giappone 2019 : “La moto non era a posto - non ho potuto lavorare in ottica gara” : Marc Marquez conclude senza brillare le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della motoGP. Il campione del mondo, infatti, ha riscontrato più problemi del solito alla sua Honda e lo conferma nelle interviste al termine della giornata. “Abbiamo lavorato diversamente rispetto al solito – ammette ai microfoni di Sky Sport – Sin dalla FP1 abbiamo intrapreso un percorso, ma abbiamo fatto fatica sotto ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : analisi prove libere. Quartararo “anti-Marquez” - Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di feeling : Era stato buon profeta Marc Marquez nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP del Giappone, sede del quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Lo spagnolo aveva previsto che il francese Fabio Quartararo sarebbe stata una “bega” non da poco. Il cronometro odierno ha confermato questa impressione perché, quando si è dovuto spingere e fare sul serio, l’alfiere della Yamaha Petronas ha fatto la differenza, ...

MotoGp - Marquez preoccupato : “mi son preso subito un bello spavento - abbiamo fatto troppa confusione” : Lo spagnolo ha commentato la prima giornata di libere a Motegi, ammettendo di non essere soddisfatto del lavoro svolto La prima giornata di libere in Giappone non è andata come Marquez si sarebbe aspettato, lo spagnolo ha faticato e non poco in sella alla sua Honda, rimanendo sempre alle spalle delle Yamaha. AFP/LaPresse C’è tanto lavoro da fare dunque per il campione del mondo da qui fino alla gara di domenica, considerando il gap ...

MotoGp - GP Giappone 2019 : risultato e classifica FP2. Quartararo vola - Marquez 3° - Dovizioso 4° e Valentino Rossi 5° : E’ stato il francese Fabio Quartararo il migliore delle prove libere 2 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi il transalpino ha ottenuto il best time di 1’44″764 a precedere lo spagnolo della Yamaha Maverick Vinales (+0″321) e l’altro iberico della Honda, campione del mondo, Marc Marquez (+0″336). Andrea Dovizioso e Valentino Rossi chiudono, rispettivamente, ...

MotoGp - Risultato FP1 GP Giappone 2019 : Maverick Vinales il migliore a Motegi - Marquez è quarto - indietro Dovizioso e Valentino Rossi : Lo spagnolo Maverick Vinales è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha ha impressionato per la costanza del proprio passo e anche per il picco di prestazione ottenuto. Il crono di 1’45″572 gli ha permesso di terminare, quindi, davanti a tutti, candidandosi ad un ruolo da protagonista in vista delle qualifiche di ...

MotoGp/ Gp del Giappone 2019 - Bianchi : c'è solo Marquez e se Lorenzo... - esclusiva - : Pronostico Motogp: intervista esclusiva a Pier Paolo Bianchi, in vista del Gp del Giappone 2019, atteso questo fine settimana a Motegi.

LIVE MotoGp - GP Giappone 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - riparte la caccia a Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Giappone (18 ottobre) – La presentazione del GP Giappone – Le 5 risposte del GP Giappone Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi i team andranno a delineare il quadro della situazione e degli assetti in vista delle qualifiche e della gara. Nella ...

Marc Marquez MotoGp - GP Giappone 2019 : “Voglio continuare a vincere! Dovizioso e Quartararo sono i rivali principali” : Lo spagnolo Marc Marquez si proietta al quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP con voglia di vincere e di divertirsi in pista. L’iberico ha festeggiato nello scorso appuntamento di Buriram (Thailandia) l’ottavo titolo mondiale in carriera, centrando il nono successo stagionale. Il fuoriclasse nativo di Cervera è diventato così il più giovane a vincere sei volte nella massima cilindrata a 26 anni e 231 giorni. Una statistica ...