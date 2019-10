MotoGP | GP Giappone 2019 | Franco Morbidelli | una reazione da campione Il romano risponde

MotoGP Giappone - a Motegi ancora davanti Marquez. Pole per lo spagnolo - poi Morbidelli e Quartararo : Pole di Marc Marquez a Motegi nella MotoGp in Giappone. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti a tutti con la sua Repsol Honda col tempo di 1’45.763. Secondo l’italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha, 1’45.895), terzo il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, 1’45.944). A seguire Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) col tempo di 1’46.090 e il britannico Cal Crutchlow (Honda Castrol, 1’46.189). Sesto Jack ...

MotoGP - Marquez davanti alle due Yamaha del team SIC Petronas : la griglia di partenza del Gp del Giappone : Lo spagnolo sfata il tabù della pole position a Motegi, precedendo Morbidelli e Quartararo: solo decimo Valentino Rossi Un neo da cancellare per Marc Marquez, uno zero alla voce pole position a Motegi da aggiornare il prima possibile, facendo anche un piccolo regalo alla Honda. Detto e fatto, lo spagnolo domina le qualifiche in Giappone e si prende la prima piazzola sulla griglia di partenza, precedendo le due Yamaha del team SIC Petronas ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Un ottimo risultato di squadra - domani punterò al successo” : Sorride Fabio Quartararo e sorride anche tutto il suo team Yamaha Petronas. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente e confermano anche come il processo di crescita della moto di Iwata sia davvero ad un buon punto. Quest’oggi il francese, dopo un buon numero di pole position, si deve accontentare del terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP alle spalle del compagno di scuderia Franco ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...

MotoGP – Sorrisi e abbracci nel parco chiuso : le parole dei top-3 dopo le Qualifiche del Gp del Giappone : Marquez e i due piloti del team SIC Petronas esprimono la propria soddisfazione nel parco chiuso per l’esito delle Qualifiche del Gran Premio del Giappone Mancava solo la pole position in Giappone a Marc Marquez e lo spagnolo si è tolto anche questo sfizio, riportando in pole position la Honda a Motegi dopo un decennio. AFP/LaPresse Ennesimo colpo da maestro dello spagnolo, che precede le due Yamaha del team SIC Petronas, apparse ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “Grande step in avanti ma le condizioni non erano normali - attenzione alle Yamaha per domani” : Marc Marquez ha conquistato la decima pole position stagionale nel GP del Giappone 2019 di MotoGP in corso sul tracciato di Motegi, l’unico del calendario nel quale il cannibale spagnolo non era mai riuscito in carriera a ottenere una partenza dal palo. A seguire lo spagnolo in griglia di partenza saranno tre Yamaha con Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Maverick Viñales. C’è chiaramente soddisfazione nelle parole del poleman che ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Giappone 2019 : Danilo Petrucci il migliore sul bagnato - Marquez 2° - Dovizioso e Valentino Rossi attardati : Pioggia e tanta acqua in pista: sono state queste le condizioni nelle quali si è tenuta la sessione n.3 di prove libere del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, dunque, i piloti non hanno potuto migliorare i tempi siglati ieri sull’asciutto e per questa ragione la classifica combinata è rimasta in alterata. Un turno, però, utile per i centauri e i team per simulare le condizioni del ...

