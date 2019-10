MotoGP | ancora pole per Marquez a Motegi | dietro di lui Morbidelli e Quartararo Male

VIDEO MotoGP - i momenti salienti delle qualifiche : Marc Marquez ancora imprendibile ma le Yamaha lo braccano. Indietro Dovizioso e Rossi : Lo spagnolo Marc Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone 2019, classe MotoGP, con il tempo di 1’45.763. Le qualifiche del 16° appuntamento del Motomondiale hanno visto il campione del mondo precedere, su un tracciato con ancora qualche traccia di umidità dalla pioggia della mattinata, le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (+0.132) e Fabio Quartararo (+0.181). Quarto tempo per Maverick Viñales, con la M1 ...

MotoGP Giappone - a Motegi ancora davanti Marquez. Pole per lo spagnolo - poi Morbidelli e Quartararo : Pole di Marc Marquez a Motegi nella MotoGp in Giappone. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti a tutti con la sua Repsol Honda col tempo di 1’45.763. Secondo l’italiano Franco Morbidelli (Petronas Yamaha, 1’45.895), terzo il francese Fabio Quartararo (Petronas Yamaha, 1’45.944). A seguire Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) col tempo di 1’46.090 e il britannico Cal Crutchlow (Honda Castrol, 1’46.189). Sesto Jack ...

MotoGP - Valentino Rossi e le novità della Yamaha : “non siamo ancora pronti. Leva del freno? Dico che…” : Il Dottore ha analizzato il lavoro svolto in pista oggi, soffermandosi anche sulla nuova Leva del freno provata nella seconda sessione di libere Obiettivo centrato per Valentino Rossi nella prima giornata di libere del Gran Premio del Giappone, il Dottore è riuscito a staccare il quinto tempo nelle FP2, mettendosi in tasca l’eventuale pass per la Q2 in caso di pioggia al sabato. AFP/LaPresse Tante cose provate dal pilota della ...

MotoGP – Vinales non si sbilancia nonostante la prima giornata positiva a Motegi : “manca ancora qualcosa” : Vinales soddisfatto ma non troppo: le parole dello spagnolo della Yamaha dopo la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone: a Motegi, oggi, ha dominato la Yamaha, con Vinales davanti a tutti al mattino e secondo nel pomeriggio. Sensazioni positive per lo spagnolo del team di Iwata, che però vuole ancora migliorare in ottica gara. “Io sono pronto perchè alla ...

MotoGP – Marquez non dorme sugli allori : “in Giappone per spingere - mancanco ancora 2 titoli” : Marquez non vede l’ora di tornare a spingere: lo spagnolo in Giappone per incontrare tutti gli uomini Honda in fabbrica La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove ha inizio il trittico asiatico. Marquez, reduce dalla vittoria in Thailandia, arriva a Motegi da fresco vincitore dell’ottavo titolo Mondiale in carriera e non vede l’ora di poter ringraziare tutti gli uomini in Honda che hanno reso questo traguardo ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : l’Italia non ha un pilota all’altezza per lottare con Marquez nella classe regina. Morbidelli e Bagnaia ancora troppo acerbi - i senatori soffrono : Il Gran Premio della Thailandia ha chiuso definitivamente i conti per quanto riguarda il Mondiale 2019 di MotoGP, conquistato ancora una volta dallo spagnolo Marc Marquez che all’età di 26 anni è già riuscito ad arrivare a quota otto titoli iridati. ancora una volta nessun rivale è riuscito, per motivi diversi, a contendere seriamente il campionato al pilota della Honda che ha messo sul piatto una costanza di rendimento eccellente e ...

VIDEO MotoGP - papà Marquez : “Marc è ancora giovane - i 15 titoli sono possibili” : Una domenica di grande festa in casa Marquez, quella del GP della Thailandia 2019. Julià Marquez, papà di Marc e Alex, si gode i successi del figlio e non sa fin dove possa spingersi il pilota della Honda, ritenendo impossibile porre alcun limite anche per quanto riguarda i Mondiali vinti. “La genetica buona è di entrambi, mamma e papà. Non so se possa arrivare a 15 titoli, è difficile ma è possibile perché Marc è ancora molto giovane, ma ...

MotoGP - Petrucci mastica amaro : “ci manca ancora qualcosa per tornare a lottare per la top-5” : Il ternano ha commentato con un filo di amarezza il nono posto ottenuto nel Gran Premio della Thailandia Danilo Petrucci ha chiuso al nono posto il Gran Premio della Thailandia, nonostante partisse dalla seconda fila sulla griglia di partenza. Il pilota umbro ha iniziato fin da subito a girare con gli stessi tempi del gruppo in lotta per la sesta posizione, ma non è riuscito a recuperare il gap da Rossi, che lo precedeva, ed ha tagliato il ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Contento perché volevo vincere la gara - Quartararo sarà ancora più forte l’anno prossimo” : Domenica davvero difficile da dimenticare per Marc Marquez, che ha chiuso il cerchio della stagione 2019 nel modo migliore. L’iberico della Honda ha infatti vinto il Gran Premio di Thailandia 2019 in volata davanti ad un grande Fabio Quartararo e così facendo ha potuto anche festeggiare la certezza aritmetica del suo ottavo titolo mondiale in carriera, il sesto in MotoGP. A questo punto, con 4 gare ancora da disputare, Marc proverà a ...

MotoGP – Jorge Lorenzo ancora dolorante ma fiducioso in Thailandia : “fatto qualche piccolo passo in avanti” : Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp della Thailandia: le parole del maiorchino della Honda da Buriram ancora un sabato di qualifiche complicato per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda partirà domani dalla 19ª casella in griglia al Gp della Thailandia. Nonostante il risultato, però Lorenzo riesce a guardare il bicchiere mezzo pieno: “forse da fuori è complicato vedere miglioramenti se si guarda solo la posizione. ...

MotoGP – Jorge Lorenzo elogia Marquez : “fisicamente è un toro - dopo la caduta è ancora il più forte di tutti” : Jorge Lorenzo elogia Marc Marquez dopo le FP2 del Gp della Thailandia: il pilota spagnolo si complimenta con il connazionale nonostante la caduta nelle FP1 Jorge Lorenzo si avvia verso un finale di stagione da passare in coda alla classifica. Rientrato dal brutto infortunio alle vertebre, lo spagnolo non sembra riuscirea trovare il ritmo giusto per competere con i migliori. I progressi ci sono, ma risultano minimi e forzare in questo ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Mi sono adattato bene alla pista. Abbiamo ancora del margine” : Fabio Quartararo ha terminato in prima posizione le prove libere 2 del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Una prestazione di notevole valore per l’alfiere della Yamaha Petronas che conferma la sue grandi qualità in sella alla M1. Un day-1 nel quale le moto di Iwata sono state tutte estremamente performanti (quattro nella top-5), a testimonianza della bontà del lavoro svolto dalla scuderia nipponica. In ...

MotoGP – Iannone ancora non del tutto contento : la sincera richiesta all’Aprilia : Andrea Iannone sincero nei confronti dell’Aprilia: la precisa richiesta del campione di Vasto dopo il Gp di Aragon Il Gp di Aragon ha regalato sensazioni positive all’Aprilia, che ha ottenuto dei buoni risultati con Aleix Espargaro settimo e Iannone appena fuori dalla top ten, undicesimo. Nonostante il weekend di gara positivo, però il pilota di Vasto ha ancora qualche richiesta da fare al suo team per poter migliorare ed ...

MotoGP Aragon - le qualifiche : Marquez ancora dominatore - Quartararo è secondo. Rossi sesto : Marc Marquez scatterà davanti a tutti anche nel Gran Premio di Aragon della MotoGp. Il pilota spagnolo che sul circuito di Alcaniz si trova a casa sua più che in tutte le altre, sforna un’altra qualifica da dominatore. Ad avvicinarsi solamente al suo 1:47.009 è ancora il francese Fabio Quartararo con la Yamaha clienti, lontano poco più di tre decimi. Al suo fianco a chiudere la prima fila c’è la prima Yamaha ufficiale, quella di ...