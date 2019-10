Moto2 | salvataggio pazzesco di Alex Marquez a Motegi | lo spagnolo vola in aria ma resta

Fonte : sportfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) Il fratello di Marcregala unspettacolare alle telecamere, rimanendo ancorato alla sua moto nonostante un tremendo highside Un, ancora migliore rispetto a quelli che il fratello regala durante le gare di MotoGp.si prende la scena nel corso delle FP3 del Gran Premio del Giappone per una manovra pazzesca, arrivata a venti minuti dalla fine della sessione. In uscita dall’ultima curva, sotto una pioggia scrosciante, loperde il posteriore della sua Kvenendo sbalzato in, riuscendo però a tenere ben salde le mani sul manubrio. Il rider iberico rimane ancorato alla sua moto, fermandola poco più avanti e rimontando in sella, dopo aver letteralmente ‘camminato’ sull’acqua. @steve17brogancopying your style pic.twitter.com/nWSAmmnGzD — charlotte pullan (@charlottepullan) October ...

