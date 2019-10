Monza-Milano oggi | Superlega volley | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Ferrari - a Milano la festa per i 90 anni di GP Monza e Scuderia : Sull'onda della bella vittoria di Charles Leclerc in Belgio, mercoledì 4 settembre, dalle 18, in piazza Duomo a Milano ha preso il via la festa tutta in rosso "90 anni di emozioni con Aci e Ferrari" per celebrare la novantesima edizione del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza, che si correrà domenica e i 90 anni della Scuderia Ferrari. Protagonisti i piloti e le le vetture di Maranello, alcune delle quali hanno sfilato in parata con ...