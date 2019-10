Mollami la commedia Youn Adult di Sky Cinema da Alice nella Città alla Tv

Fonte : dituttounpop

(Di sabato 19 ottobre 2019)ladi Skye IIF presentato adfesta deldi Roma. In tv il 24 novembre su Skycornice diè stato presentato, un road movieproduzione originale Sky dalle venature fantasy che arriverà in prima TV domenica 24 novembre alle 21.15 su SkyUno, disponibile anche on demand su Sky e NOW TV.è unaSky Original e Italian International Film, società controllata da Lucisano Media Group, prodotta da Fulvio e Federica Lucisano.regia Matteo Gentiloni, che esordisce dietro la macchina da presa di un lungometraggio e firma la sceneggiatura con Andrea Agnello, Daniela Gambaro e Federico Fava. Oltre al regista, anche la protagonista Martina Gatti è al suo primo film e sarà accompagnata da Alessandro Sperduti. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, Caterina Guzzanti e Gian ...