Milano Film Festival | la magia dei silent book coinvolge grandi e piccini

Casting per un film di Veleno Production e un video di Fremantle da girare a Milano : Casting ancora aperti per realizzare un film prodotto da Veleno Produzioni e da girare a Milano. Si cercano attualmente ruoli attoriali, sia maschili che femminili. Selezioni inoltre in corso per un video di tipo promozionale prodotto da Fremantle, con riprese da effettuare anche in questo caso a Milano. Un film Per realizzare un nuovo film (un mediometraggio) prodotto da Veleno Produzioni sono in corso le selezioni di attori e attrici. Le ...

Casting per un nuovo film di Klab4 e per uno shooting fotografico a Milano : Sono attualmente in corso le selezioni per realizzare un nuovo importante film. Sono inoltre tuttora aperte, a cura di Parterre TV, le selezioni di modelle per un interessante shooting fotografico, che verrà poi effettuato a Milano il prossimo 3 ottobre. Un nuovo film Selezioni ancora aperte, ma ormai per pochissimo tempo, per la realizzazione di un nuovo importante film. A tale proposito la richiesta è indirizzata verso un ragazzino di età ...

Trailers FilmFest a Milano dal 9 all’11 ottobre : Trailers FilmFest 2019 – Milano, 9/11 ottobre 2019 – XVII edizione AL VIA LE VOTAZIONI ONLINE PER MIGLIOR POSTER E MIGLIOR BOOKTRAILER DELL’ANNO Entra nel vivo il concorso del Trailers FilmFest, giunto alla sua diciassettesima edizione, che si terrà a Milano – a ingresso gratuito fino a esaurimento posti – dal 9 all’11 ottobre 2019 presso NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e l’Università IULM ...

A Milano “CuriosaMente” - 7 film cult discussi da neuroscienziati : Da sempre il cinema indaga la complessità della mente umana e delle sue stravaganze. Quest’anno il Festival Cervello&Cinema si concentrerà su alcuni comportamenti anomali, ma molto diffusi, che nei casi lievi consentono una vita apparentemente normale, ma che possono portare a grandi sofferenze. Li raccontano 7 film cult che saranno presentati da ricercatori ed esperti nel campo delle neuroscienze e della psicanalisi, secondo una ...